P e s c a r a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i e l a c a n t a n t e i s r a e l i a n a N o a r i c e v e r a n n o s t a s e r a a P e s c a r a i l p r e m i o ' F a r e P a c e ' , p e r l ’ i m p e g n o p r o f u s o n e l l a p r o m o z i o n e d e l d i a l o g o f r a I s r a e l e e P a e s i a r a b i e p e r i l s o s t e g n o c o n c r e t o a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . I l r i c o n o s c i m e n t o s a r à c o n f e r i t o a l v i c e p r e m i e r e a l l ' a r t i s t a d a l l a F o n d a z i o n e C o n s i g l i o r e g i o n a l e ' C r e a ' , p r e s s o i l P o r t o t u r i s t i c o n e l l ’ a m b i t o d e l F e s t i v a l d a n n u n z i a n o , d o v e l ' a r t i s t a i s r a e l i a n a t e r r à u n c o n c e r t o n e l l ' a m b i t o d e l F e s t i v a l d a n n u n z i a n o . E s e m p r e a l P o r t o T u r i s t i c o , T a j a n i t e r r à a l l e 1 9 . 4 5 , n e l l ’ a r e a l i m i t r o f a a l p a l c o , u n p u n t o s t a m p a , i n c o n t r o r i s e r v a t o a i s o l i g i o r n a l i s t i a c c r e d i t a i e n o n a p e r t o a l p u b b l i c o .