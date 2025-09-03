R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n q u e s t a m i s s i o n e s i m e t t o n o i n l u c e l e m a n c a n z e d e l l a p o l i t i c a e d e i g o v e r n i i n r e l a z i o n e a l g e n o c i d i o p a l e s t i n e s e " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a a l S e n a t o . " N e s s u n o e n e s s u n a d i n o i - h a a g g i u n t o S c u d e r i - v o r r e b b e a n d a r e i n c o n t r o a l l e i n t e m p e r i e e a d u n g o v e r n o c h e a f f e r m a d i v o l e r c i t r a t t a r e c o m e t e r r o r i s t i . N o n c ' è n e s s u n d i v e r t i m e n t o , c ' è n e c e s s i t à e u r g e n z a d i q u e s t a i n i z i a t i v a . L o s t i a m o f a c e n d o p e r c h é s i a m o e s s e r i u m a n i . A m a g g i o r r a g i o n e d a v a n t i a i n o s t r i g o v e r n i , c h e s t a n n o p e r d e n d o p r o p r i o l a b u s s o l a u m a n a . Q u e s t a è u n a r i s p o s t a v e r a c h e v i e n e d a l b a s s o , c o n l ' o b i e t t i v o d i a r r i v a r e a G a z a e p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i " . " L ' a u s p i c i o è c h e d o p o q u e s t a m i s s i o n e a p o r t a r e a i u t i s a r a n n o n o n n a v i c i v i l i , m a l e n a v i d e i g o v e r n i n a z i o n a l i e c h e s i r i e s c a v e r a m e n t e a r o m p e r e l ' a s s e d i o e f e r m a r e i l g e n o c i d i o c o n a z i o n i c o n c r e t e " , h a c o n c l u s o .