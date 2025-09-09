Z a g a b r i a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e è f a v o r e v o l e a d a c c e t t a r e l ' u l t i m a p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i G i d e o n S a ' a r d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n C r o a z i a . " L a g u e r r a a G a z a p u ò f i n i r e d o m a n i " , h a a g g i u n t o S a ' a r . " S i a m o p r o n t i a d a c c e t t a r e u n a c c o r d o c h e p o n g a f i n e a q u e s t a g u e r r a , s u l l a b a s e d e l l a d e c i s i o n e d e l g o v e r n o " , h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , p r e c i s a n d o c h e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o h a d u e r i c h i e s t e p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a : i l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i e l a d e p o s i z i o n e d e l l e a r m i d a p a r t e d i H a m a s . I l d i s a r m o d i H a m a s " g a r a n t i s c e u n f u t u r o m i g l i o r e a g l i a b i t a n t i d i G a z a e a i p a l e s t i n e s i c h e v i v o n o l ì " , h a d e t t o a n c o r a , d e f i n e n d o H a m a s " u n p r o b l e m a p e r i p a l e s t i n e s i e p e r l a r e g i o n e " . S t a t i U n i t i e I s r a e l e n o n h a n n o a n c o r a f o r n i t o d e t t a g l i i n m e r i t o a l l a p r o p o s t a , s e b b e n e a l c u n e i n d i s c r e z i o n i s i a n o t r a p e l a t e , t r a c u i i l r i l a s c i o i m m e d i a t o d i t u t t i g l i o s t a g g i d e t e n u t i a G a z a i n c a m b i o d i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i e u n a c c o r d o d a p a r t e d i I s r a e l e d i n o n r i p r e n d e r e i c o m b a t t i m e n t i . I l n o t i z i a r i o d i C h a n n e l 1 2 h a r i f e r i t o d o m e n i c a c h e , s e c o n d o l a n u o v a p r o p o s t a , i l r i t i r o d i I s r a e l e d a G a z a s a r e b b e g r a d u a l e , m a a v v e r r e b b e p r i n c i p a l m e n t e a l l ' i n i z i o d e l c e s s a t e i l f u o c o . I n e g o z i a t o r i a v r e b b e r o q u i n d i 6 0 g i o r n i – o i l t e m p o n e c e s s a r i o – p e r r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o s u l d i s a r m o d i H a m a s , s u i d e t t a g l i d e l r i t i r o d i I s r a e l e e s u u n g o v e r n o a l t e r n a t i v o p e r G a z a . S a ' a r h a e l o g i a t o i n o l t r e i l g o v e r n o l i b a n e s e p e r l a d e c i s i o n e d e l s u o g o v e r n o d i d i s a r m a r e i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o H e z b o l l a h , d e f i n e n d o l a " m o l t o i m p o r t a n t e p e r i l f u t u r o d e l L i b a n o e p e r l ' i n t e r a r e g i o n e " . " I s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i h a n n o s o f f e r t o a b b a s t a n z a " , h a a f f e r m a t o S a ' a r . " F i n c h é e s i s t e r a n n o q u e s t i s t a t i t e r r o r i s t i c i , f i n c h é H a m a s r i m a r r à a l p o t e r e , l e s o f f e r e n z e d a e n t r a m b e l e p a r t i n o n f i n i r a n n o " .