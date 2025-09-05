R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G a z a : 1 8 m i l a b a m b i n i u c c i s i e 6 6 0 m i l a s e n z a s c u o l a . S e r v e u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o . L ’ i s t r u z i o n e è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e . V a l e s e m p r e , a n c h e s o t t o l e b o m b e . A G a z a q u e s t o d i r i t t o è s t a t o n e g a t o a u n ’ i n t e r a g e n e r a z i o n e : q u a s i 6 6 0 . 0 0 0 b a m b i n i s o n o r i m a s t i s e n z a s c u o l a , s e c o n d o l ’ A g e n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i r i f u g i a t i p a l e s t i n e s i " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e d e u r o d e p u t a t o . " D a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , o l t r e i l 9 0 % d e g l i e d i f i c i s c o l a s t i c i è s t a t o d i s t r u t t o o g r a v e m e n t e d a n n e g g i a t o . I n t e r e s t r u t t u r e e d u c a t i v e s o n o d i v e n t a t e r i f u g i d i f o r t u n a . E p p u r e , l ’ U n r w a c o n t i n u a a g a r a n t i r e u n m i n i m o d i s u p p o r t o e d u c a t i v o e p s i c o s o c i a l e , c o n o l t r e 4 5 0 s p a z i d i a p p r e n d i m e n t o t e m p o r a n e i e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i s e s s i o n i p e r b a m b i n i t r a u m a t i z z a t i d a l l a g u e r r a . M a n o n b a s t a . S e n z a u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o , q u e s t i s f o r z i s a r a n n o v a n i f i c a t i . S t i a m o a s s i s t e n d o a u n a t t a c c o s i s t e m i c o a l f u t u r o . P r i v a r e i b a m b i n i d e l l ’ i s t r u z i o n e s i g n i f i c a c o l p i r e l ’ i n t e r a s o c i e t à , o g g i e d o m a n i . C h i e d i a m o c o n f o r z a a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , e a l l ’ E u r o p a i n p a r t i c o l a r e , d i a s s u m e r s i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . P r o t e g g e r e i b a m b i n i s i g n i f i c a p r o t e g g e r e i l d i r i t t o a l l a v i t a , a l l a s a l u t e , a l l ’ i s t r u z i o n e . L a g u e r r a n o n p u ò d i v e n t a r e n o r m a l i t à ” .