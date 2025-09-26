R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i s i a m o f i l o - p a l e s t i n e s i d a s e m p r e , i l P d s o l o d a q u a n d o h a v i n t o T r u m p . C o n B i d e n s e n e f r e g a v a n o d e l M e d i o O r i e n t e e d e l g e n o c i d i o i n c o r s o . P i e g a n o l e q u e s t i o n i e t i c h e e u m a n i t a r i e a l t o r n a c o n t o e l e t t o r a l e " . C o s ì M a r c o R i z z o , l e a d e r d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e , n e l c o r s o d i u n e v e n t o n e l l e M a r c h e . " L ' a t t e g g i a m e n t o p e g g i o r e , è q u e l l o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a c h e h a u n d o p p i o s t a n d a r d , i n f l i g g e d e c i n e d i p a c c h e t t i d i s a n z i o n i a P u t i n e n o n d i c e n u l l a s u l g e n o c i d i o d e l c r i m i n a l e N e t a n y a h u . L a n o s t r a s a r à u n a p i a z z a p a c i f i c a , u n a g r a n d e m o z i o n e d i s f i d u c i a c o n t r o l a V o n d e r L e y e n , r i s p e t t o s a d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . U r s u l a v u o l e f a r c i c o m p l i c i d e l l ' e u r o g u e r r a , a s s i e m e a l p a r t i t o d e l r i a r m o c o m p o s t o d a d e s t r a e s i n i s t r a u n i t e n e l l ' a p p o g g i a r l a . E ' l ' e m b l e m a d i u n ' U n i o n e e u r o p e a c h e h a d i s t r u t t o l a s o v r a n i t à e l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . P e r q u e s t o l a s f i d e r e m o c o n u n a p i a z z a d i t r i c o l o r i s a b a t o 2 7 s e t t e m b r e , d a l l e o r e 1 5 i n P i a z z a V i t t o r i o E m a n u e l e I I a R o m a . S e n z a n e s s u n s i m b o l o d i p a r t i t o , s o l o c o n b a n d i e r e i t a l i a n e " , c o n c l u d e .