R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i a s o l i d a r i e t à a G i u l i a S o r r e n t i n o , c r o n i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' , p e r l e g r a v i i n t i m i d a z i o n i e m i n a c c e s u b i t e a M i l a n o m e n t r e s v o l g e v a i l p r o p r i o l a v o r o . Q u a n t o a c c a d u t o è i n a c c e t t a b i l e e r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a . C h i p r o v a a c a c c i a r e u n g i o r n a l i s t a d a u n a p i a z z a n o n d i f e n d e l a l i b e r t à : l a c a l p e s t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l W a l t e r R i z z e t t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a .