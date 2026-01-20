D a v o s , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l G a z a B o a r d o f P e a c e s t a " p r e s e n t a n d o u n p e r c o r s o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o d e l Q a t a r M o h a m m e d b i n A b d u l r a h m a n A l - T h a n i a l W o r l d E c o n o m i c F o r u m d i D a v o s . " L ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a p r i m a f a s e d e l l ' a c c o r d o n o n s i g n i f i c a c h e l ' a c c o r d o s i a c o n c l u s o " , a v v e r t e A l - T h a n i . " A b b i a m o m o l t o l a v o r o d a f a r e i n q u e s t o m o m e n t o . S i a m o f e l i c i d i c o n t r i b u i r e a l l a p a c e e a l l a s t a b i l i t à n e l l a n o s t r a r e g i o n e " , h a a f f e r m a t o i n m e r i t o a l l ' i n c l u s i o n e d e l Q a t a r n e l C o n s i g l i o p e r l a p a c e . " A l m o m e n t o n o n a b b i a m o p e r c o r s i a l t e r n a t i v i d a c e r c a r e " , h a a g g i u n t o r i f e r e n d o s i a l p i a n o p e r G a z a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . U n a d e l l e c o s e p i ù i m p o r t a n t i s u c u i c o n c e n t r a r s i i n q u e s t o m o m e n t o a G a z a , h a a f f e r m a t o A l - T h a n i , è " a s s i c u r a r s i c h e i l r i t i r o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e a v v e n g a i l p r i m a p o s s i b i l e " .