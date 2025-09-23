D o h a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e m i r o d e l Q a t a r , T a m i m b i n H a m a d A l T h a n i , h a c o n d a n n a t o d u r a m e n t e l ' a t t a c c o " t r a d i t o r e " d i I s r a e l e a D o h a c o n t r o i n e g o z i a t o r i d i H a m a s n e l s u o d i s c o r s o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e . D e f i n e n d o l ' a t t a c c o i s r a e l i a n o " t e r r o r i s m o d i s t a t o " , h a a f f e r m a t o c h e h a m i n a t o q u a l s i a s i t e n t a t i v o d i p o r r e f i n e " a l g e n o c i d i o c o n t r o l a p o p o l a z i o n e d i G a z a " e h a d a n n e g g i a t o i n e g o z i a t i p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i . H a a c c u s a t o I s r a e l e d i " v i s i t a r e i l n o s t r o P a e s e e c o m p l o t t a r e p e r a t t a c c a r l o , n e g o z i a n d o c o n l e d e l e g a z i o n i e p r o g e t t a n d o o m i c i d i . È d i f f i c i l e c o l l a b o r a r e c o n u n a m e n t a l i t à d e l g e n e r e " . " N o n è q u e s t a l a d e f i n i z i o n e d i u n g o v e r n o c a n a g l i a ? " , h a c h i e s t o l ' e m i r o , a g g i u n g e n d o : " S e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i s e g n a l a f i n e d e l l a g u e r r a , i l g o v e r n o i s r a e l i a n o l i s t a a b b a n d o n a n d o . I l l o r o o b i e t t i v o è d i s t r u g g e r e G a z a e p o r r e f i n e a l l a v i t a l i t à d e l l a S t r i s c i a d i G a z a " , s f o l l a n d o n e l a p o p o l a z i o n e e u s a n d o l a g u e r r a c o m e u n ' o p p o r t u n i t à p e r e s p a n d e r e g l i i n s e d i a m e n t i , p r e n d e n d o d i m i r a A l - A q s a a G e r u s a l e m m e e t r a m a n d o v i o l e n z e i n C i s g i o r d a n i a . " I s r a e l e n o n è u n a d e m o c r a z i a c i r c o n d a t a d a n e m i c i ; è u n n e m i c o d e i s u o i v i c i n i c i r c o s t a n t i , i m p e g n a t o i n u n g e n o c i d i o , e i l s u o l e a d e r è o r g o g l i o s o d i i m p e d i r e l a p a c e c o n i p a l e s t i n e s i " .