R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a G a z a c ' è u n a t r e g u a , c h e d à s o l l i e v o e s p e r a n z a . N o i l a c h i e d i a m o d a d u e a n n i . M a t r a l a t r e g u a e l a p a c e c i s o n o a n c o r a p a s s a g g i d i f f i c i l i e m o l t e i n c o g n i t e . E c ' è u n p a s s a g g i o e s s e n z i a l e : i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a ” , h a d i c h i a r a t o i l r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e e s t e r i d e l P d , i l d e p u t a t o P e p p e P r o v e n z a n o , i n t e r v e n e n d o q u e s t a m a t t i n a a S k y 2 4 . “ Q u a n t o s t a a c c a d e n d o a G a z a – h a p r o s e g u i t o P r o v e n z a n o – c o n l a r e s a d e i c o n t i t r a b a n d e e H a m a s , r e n d e u r g e n t e c o i n v o l g e r e l ’ A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , g a r a n t e n d o i l d i r i t t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e . L ’ I t a l i a , l ’ E u r o p a , t u t t a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d e v o n o i m p e g n a r s i o r a p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l e a l t r e p a r t i d e l l ’ a c c o r d o . I n q u e s t o q u a d r o , i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a è g a r a n z i a d e l l ’ a p p r o d o d e l p r o c e s s o a l l a s o l u z i o n e d u e S t a t i , l ’ u n i c a c h e a s s i c u r a v e r a p a c e . M e l o n i c o n t i n u a a d i r e c h e n o n è a n c o r a i l m o m e n t o : n o n v o r r e m m o c h e l ’ I t a l i a f o s s e l ’ u l t i m o P a e s e a r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a ” .