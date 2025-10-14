Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Gaza c'è una tregua, che dà sollievo e speranza. Noi la chiediamo da due anni. Ma tra la tregua e la pace ci sono ancora passaggi difficili e molte incognite. E c'è un passaggio essenziale: il riconoscimento della Palestina, ha dichiarato il responsabile nazionale esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, intervenendo questa mattina a Sky24. Quanto sta accadendo a Gaza ha proseguito Provenzano con la resa dei conti tra bande e Hamas, rende urgente coinvolgere lAutorità Nazionale Palestinese, garantendo il diritto del popolo palestinese allautodeterminazione. LItalia, lEuropa, tutta la comunità internazionale devono impegnarsi ora per il raggiungimento delle altre parti dellaccordo. In questo quadro, il riconoscimento della Palestina è garanzia dellapprodo del processo alla soluzione due Stati, lunica che assicura vera pace. Meloni continua a dire che non è ancora il momento: non vorremmo che lItalia fosse lultimo Paese a riconoscere lo Stato di Palestina.