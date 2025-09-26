Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella, ancora una volta, meritano un plauso convinto per la loro chiarezza. Il richiamo alla salvaguardia dellincolumità delle persone, insieme allinvito ad accogliere la mediazione offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, conferma la dignità di uniniziativa dal forte valore simbolico e, al tempo stesso, profondamente concreto. È giusto e necessario ora riportare lattenzione su quello che era e resta il suo obiettivo principale: far arrivare gli aiuti alla popolazione stremata di Gaza, che continua a vivere in condizioni di sofferenza inaccettabili. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.