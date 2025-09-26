R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , a n c o r a u n a v o l t a , m e r i t a n o u n p l a u s o c o n v i n t o p e r l a l o r o c h i a r e z z a . I l r i c h i a m o a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ i n c o l u m i t à d e l l e p e r s o n e , i n s i e m e a l l ’ i n v i t o a d a c c o g l i e r e l a m e d i a z i o n e o f f e r t a d a l P a t r i a r c a t o L a t i n o d i G e r u s a l e m m e , c o n f e r m a l a d i g n i t à d i u n ’ i n i z i a t i v a d a l f o r t e v a l o r e s i m b o l i c o e , a l t e m p o s t e s s o , p r o f o n d a m e n t e c o n c r e t o . È g i u s t o e n e c e s s a r i o o r a r i p o r t a r e l ’ a t t e n z i o n e s u q u e l l o c h e e r a e r e s t a i l s u o o b i e t t i v o p r i n c i p a l e : f a r a r r i v a r e g l i a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a d i G a z a , c h e c o n t i n u a a v i v e r e i n c o n d i z i o n i d i s o f f e r e n z a i n a c c e t t a b i l i ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .