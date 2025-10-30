R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l o t t a c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o r i g u a r d a l o s t a t o d i d i r i t t o e c o i n v o l g e i c a r d i n i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a l i b e r a l e . L a f o r z a d e l l a M e m o r i a e i l r a c c o n t o d e i s o p r a v v i s s u t i c i s e r v o n o p e r r i c o r d a r e l ' o r r o r e d e l p a s s a t o , m a a n c h e p e r i l l u m i n a r e i l p r e s e n t e e p e r o r i e n t a r e l e s c e l t e d e l f u t u r o " . L o a f f e r m a P i n a P i c i e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o i n c o r s o i n p i a z z a S a n t i A p o s t o l i a R o m a . " S o n o n e c e s s a r i e l e p a r o l e g i u s t e e u n a l f a b e t o n u o v o p e r r a c c o n t a r e i l r i t o r n o d i u n p r o f o n d o a n t i s e m i t i s m o , c h e s t i a m o v i v e n d o o g n i g i o r n o . O g g i l ' a n t i s e m i t i s m o s i n u t r e d i f o r m e n u o v e , d i u n l i n g u a g g i o n u o v o , d i u n a v i o l e n z a n u o v a . Q u e s t o a n t i s e m i t i s m o a r r i v a d a d o v e n o n c e l o a s p e t t a v a m o , p e r c h è l o r i t r o v i a m o a n c h e a s i n i s t r a : c i ò v a d e n u n c i a t o c o n g r a n d e c h i a r e z z a . D o b b i a m o d e n u n c i a r e c h e e s s e r e v i c i n i a l l e c o m u n i t à e b r a i c h e v i e n e c o n s i d e r a t a u n a c o l p a , c o s ì c o m e v i e n e c o n s i d e r a t a u n a c o l p a e s s e r e e b r e i . L a v i o l e n z a c o n t r o E m a n u e l e F i a n o c i r a c c o n t a c h e n o n c o n t a c i ò c h e s i p e n s a n e l m e r i t o d e l l e q u e s t i o n i , c o m e n o n c o n t a n o n u l l a l e o p i n i o n i s u l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e . L a v e r i t à è c h e e s i s t e u n o d i o c h e c o n s i d e r a u n a c o l p a e s s e r e e b r e i o a m i c i d e g l i e b r e i " .