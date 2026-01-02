T e l A v i v , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n e s i s t a n n o p r e p a r a n d o a r i c e v e r e u n a d i r e t t i v a d a i v e r t i c i p o l i t i c i p e r r i a p r i r e i l v a l i c o d i f r o n t i e r a d i R a f a h i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i n e i p r o s s i m i g i o r n i . L o r i f e r i s c e C h a n n e l 1 2 , a g g i u n g e n d o c h e d o m e n i c a i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u t e r r à u n a r i u n i o n e c o n s u l t i v a s u l l a s i c u r e z z a , d u r a n t e l a q u a l e d o v r e b b e c o n d i v i d e r e l e c o n c e s s i o n i c o n c o r d a t e d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a n z i t u t t o l a r i a p e r t u r a d e l v a l i c o . P e r s o d d i s f a r e l e p r e o c c u p a z i o n i d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n e , I s r a e l e s t a p i a n i f i c a n d o d i g e s t i r e u n " s i t o d i i s p e z i o n e " s u l l a t o p a l e s t i n e s e d e l v a l i c o d i f r o n t i e r a d i R a f a h p e r v e r i f i c a r e c o s a e n t r a e d e s c e d a l l a S t r i s c i a , a f f e r m a l a r e t e . N o n v i e n e s p e c i f i c a t o s e i l s i t o d i i s p e z i o n e s a r à g e s t i t o d a s o l d a t i s u l t e r r i t o r i o o c o n m e z z i t e c n o l o g i c i .