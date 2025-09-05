R a m a l l a h , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C i r c a 3 0 c o l o n i h a n n o f a t t o i r r u z i o n e n e l v i l l a g g i o d i K h a l l e t a l - D a b a , a s u d d i H e b r o n . L o s c r i v e H a a r e t z , c i t a n d o a t t i v i s t i l o c a l i n e l l a C i s g i o r d a n i a m e r i d i o n a l e . L e I d f h a n n o d i c h i a r a t o d i e s s e r e a c o n o s c e n z a d e l l ' i n c i d e n t e e c h e l e t r u p p e s o n o s t a t e i n v i a t e s u l p o s t o . L a M e z z a l u n a R o s s a h a r i f e r i t o c h e t r e p a l e s t i n e s i d i 8 4 , 6 4 e 1 3 a n n i s o n o r i m a s t i f e r i t i n e l l ' a t t a c c o d e i c o l o n i e s o n o s t a t i t r a s p o r t a t i i n o s p e d a l e p e r c u r e m e d i c h e . K h a l l e t a l - D a b a è u n o d e i 1 2 v i l l a g g i d i M a s a f e r Y a t t a , c h e o s p i t a n o c i r c a 1 . 0 0 0 p e r s o n e . R e c e n t e m e n t e s i è r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l l e d e m o l i z i o n i n e l v i l l a g g i o e a m a g g i o l ' A m m i n i s t r a z i o n e C i v i l e h a d i s t r u t t o l a m a g g i o r p a r t e d e l l a c o m u n i t à , i n c l u s i 2 5 e d i f i c i , 1 0 c i s t e r n e d ' a c q u a e s e t t e p o z z i .