R a m a l l a h , 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - T r e d i c i p a l e s t i n e s i s o n o r i m a s t i f e r i t i i n u n a t t a c c o d i c o l o n i a v v e n u t o n e l l a n o t t e s u l l e c o l l i n e a s u d d i H e b r o n , n e l l a C i s g i o r d a n i a m e r i d i o n a l e . L o r i f e r i s c o n o i m e d i a p a l e s t i n e s i , s e c o n d o c u i d i v e r s i c o l o n i s o n o e n t r a t i n e l v i l l a g g i o d i K h a l l e t a l - D a b a e h a n n o a g g r e d i t o i r e s i d e n t i , a l c u n i d e i q u a l i c o n s p r a y a l p e p e r o n c i n o . F r a i t r e d i c i r e s i d e n t i r i m a s t i f e r i t i , v i s a r e b b e a n c h e u n n e o n a t o .