R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " M i s e m b r a c i s i a q u a l c h e p r o b l e m a ” , h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i a p r o p o s i t o d e l l ' i p o t e s i d i u n a a d e s i o n e d e l l ' I t a l i a a l ' B o a r d o f p e a c e ' p r o m o s s o d a D o n a l d T r u m p . U n t e m a c h e , c o n i l p a s s a r e d e l l e o r e , è d i v e n t a t o i n c a n d e s c e n t e a n c h e s u l f r o n t e p o l i t i c o i n t e r n o . " L a p r o p o s t a d e l B o a r d o f p e a c e è i n a c c e t t a b i l e . L ' I t a l i a n o n p u ò p a r t e c i p a r e a q u e s t o t e n t a t i v o d i s m a n t e l l a r e l e s e d i m u l t i l a t e r a l i " , h a s c a n d i t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . I l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i T o m m a s o F o t i , i n t e r p e l l a t o d a i c r o n i s t i i n T r a n s a t l a n t i c o , h a c h i a r i t o c h e " p r i m a c ' e ' u n p a s s a g g i o d i d i r i t t o " p e r " i n q u a d r a r e g i u r i d i c a m e n t e " l a q u e s t i o n e . E c o m u n q u e : " D e c i d e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o " , h a d e t t o F o t i . I n t a n t o , a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , c i s o n o s t a t i d e i c o n t a t t i t r a p a l a z z o C h i g i e i l Q u i r i n a l e e d è s t a t o r e g i s t r a t o i l m a s s i m o d i c o n s o n a n z a s u l t e m a d e l B o a r d o f p e a c e .