R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a G i o r g i a M e l o n i u n a r i s p o s t a b u r o c r a t i c a e i p o c r i t a s u S u m u d F l o t i l l a : c i m a n c h e r e b b e a l t r o c h e l e a u t o r i t à i t a l i a n e n o n g a r a n t i s c a n o a s s i s t e n z a d i p l o m a t i c a e c o n s o l a r e a i c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e p r e n d o n o p a r t e a l l a m i s s i o n e . I l p u n t o p o l i t i c o è u n a l t r o : i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n h a r e a g i t o c o n s d e g n o a l l ’ a f f e r m a z i o n e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o c h e i p a r t e c i p a n t i a l l ’ i n i z i a t i v a n o n v i o l e n t a e u m a n i t a r i a s a r a n n o t r a t t a t i c o m e t e r r o r i s t i . U n a m i n a c c i a c h e M e l o n i a v r e b b e d o v u t o r e s p i n g e r e c o n f o r z a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .