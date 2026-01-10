R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , a g g r e d i t a o g g i a M i l a n o d u r a n t e i l c o r t e o p r o - P a l p e r c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p a l e s t i n e s i i n I t a l i a , H a n n o u n . I m p e d i r e a u n c r o n i s t a d i s v o l g e r e i l p r o p r i o l a v o r o è g r a v i s s i m o e i n a c c e t t a b i l e . L a l i b e r t à d i s t a m p a v a s e m p r e d i f e s a , p r i n c i p i o i r r i n u n c i a b i l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i .