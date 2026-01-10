Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, aggredita oggi a Milano durante il corteo pro-Pal per chiedere la liberazione del presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, Hannoun. Impedire a un cronista di svolgere il proprio lavoro è gravissimo e inaccettabile. La libertà di stampa va sempre difesa, principio irrinunciabile della nostra democrazia”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.
Mo: Lupi, 'gravissimo e inaccettabile impedire lavoro cronista'
10 gennaio, 2026 • 17:45