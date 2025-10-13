R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a n n i d i a n g o s c i a f i n a l m e n t e v i v i a m o o r e d i g r a n d e t r e p i d a z i o n e e g i o i a c o n i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l a c o n c r e t a p o s s i b i l i t à d i a r r i v a r e a l l a p a c e e a u n f u t u r o m i g l i o r e i n M e d i o O r i e n t e . S o n o v i c i n o c o n s i n c e r o a f f e t t o a l l a g i o i a d e i p a r e n t i c h e d o p o m o l t o t e m p o t o r n a n o a r i a b b r a c c i a r e i l o r o c a r i e r i v o l g o u n s e n t i t o e f o r t e r i n g r a z i a m e n t o a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , D o n a l d T r u m p e a t u t t i c o l o r o c h e s i s o n o i m p e g n a t i p e r a r r i v a r e a q u e s t o i m p o r t a n t e r i s u l t a t o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .