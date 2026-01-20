T e l A v i v , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a r i n v e n u t o u n d e p o s i t o d i a r m i i n u n t u n n e l d u r a n t e l e o p e r a z i o n i d i r a s t r e l l a m e n t o s u l l a t o i s r a e l i a n o d e l l a l i n e a d e l c e s s a t e i l f u o c o d i G a z a , n e l s u d d e l l a S t r i s c i a . L o h a r e s o n o t o l ' I d f , a g g i u n g e n d o c h e i s o l d a t i d e l l a 1 8 8 ª B r i g a t a c o r a z z a t a e d e l l ' u n i t à d ' é l i t e d e l g e n i o d a c o m b a t t i m e n t o Y a h a l o m h a n n o t r o v a t o a r m i d a f u o c o , l a n c i a r a z z i e a l t r e a t t r e z z a t u r e m i l i t a r i n e l p o z z o .