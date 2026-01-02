T e l A v i v , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o r i f e r i t o d i a v e r e f f e t t u a t o d i r e c e n t e a t t a c c h i c o n t r o o b i e t t i v i d i H e z b o l l a h n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , t r a c u i u n c o m p l e s s o d i a d d e s t r a m e n t o u t i l i z z a t o d a l l a f o r z a d ' é l i t e R a d w a n d e l g r u p p o . S e c o n d o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , i l s i t o v e n i v a u t i l i z z a t o p e r a d d e s t r a r e g l i a g e n t i a p i a n i f i c a r e e c o n d u r r e a t t a c c h i c o n t r o l e f o r z e a r m a t e e i c i v i l i i s r a e l i a n i , c o m p r e s e e s e r c i t a z i o n i d i f u o c o e a d d e s t r a m e n t o a l l ' u s o d e l l e a r m i . L e I d f a g g i u n g e d i a v e r c o l p i t o a n c h e a l t r e s t r u t t u r e d i H e z b o l l a h u t i l i z z a t e c o m e d e p o s i t i d i a r m i n e g l i u l t i m i p e r i o d i .