G a z a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I m m a g i n i r a c c a p r i c c i a n t i d i u o m i n i i n g i n o c c h i a t i a t e r r a c o n l e m a n i d i e t r o l a s c h i e n a p r i m a d i e s s e r e g i u s t i z i a t i d a H a m a s . V i d e o s u i s o c i a l m e d i a , c o n i m e m b r i d e l m o v i m e n t o i s l a m i s t a c h e e s e g u o n o c o n d a n n e s o m m a r i e s u p r e s u n t i c o l l a b o r a z i o n i s t i d i I s r a e l e , g e t t a n o b e n z i n a s u l f u o c o d e i t i m o r i g i à p r e s e n t i , s e c o n d o c u i l ' a c c o r d o d i p a c e d i G a z a s i a a r i s c h i o . I m i l i t a n t i a r m a t i , a l c u n i d e i q u a l i i n d o s s a n o f a s c e d i H a m a s , s t a n n o d i e t r o l e v i t t i m e c o n i l v o l t o c o p e r t o p r i m a c h e r i s u o n i n o g l i s p a r i e s e t t e u o m i n i i n g i n o c c h i o c a d a n o a t e r r a , a p p a r e n t e m e n t e s e n z a v i t a . L a f o l l a f e s t a n t e u r l a " A l l a h A k b a r " ( " D i o è g r a n d e " ) , i n c o l p a n d o g l i u o m i n i g i u s t i z i a t i d i e s s e r e " c o l l a b o r a z i o n i s t i " , m e n t r e f i l m a l e s c e n e o r r i b i l i c o n i p r o p r i c e l l u l a r i . F i l m a t i p u b b l i c a t i p o c o d o p o l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l l ' a c c o r d o d i p a c e m e d i a t o d a T r u m p e d i c u i u n a f o n t e d i H a m a s h a c o n f e r m a t o l ' a u t e n t i c i t à , h a n n o s u s c i t a t o p r e o c c u p a z i o n e t r a g l i o s s e r v a t o r i , c h e c r e d o n o c h e i l g r u p p o m i l i t a n t e p o s s a r i f i u t a r s i d i d e p o r r e l e a r m i n e l d i s p e r a t o t e n t a t i v o d i m a n t e n e r e i l p o t e r e , s o t t o l i n e a i l " D a i l y M a i l " . A q u e s t a i p o t e s i , s i s o m m a n o l e n o t i z i e s e c o n d o c u i H a m a s a v r e b b e r i c h i a m a t o c i r c a 7 . 0 0 0 m e m b r i d e l l e s u e f o r z e d i s i c u r e z z a p e r r i a f f e r m a r e i l c o n t r o l l o s u l l e a r e e d i G a z a a b b a n d o n a t e d a l l e t r u p p e i s r a e l i a n e , m e n t r e g l i a n a l i s t i t e m o n o c h e l ' a c c o r d o d i p a c e d i T r u m p p o s s a e s s e r e m e s s o a r e p e n t a g l i o d a l l a m a n c a t a r e s t i t u z i o n e d a p a r t e d e l M o v i m e n t o i s l a m i c o d i r e s i s t e n z a d e i c o r p i d i t u t t i i 2 8 o s t a g g i i s r a e l i a n i m o r t i i n p r i g i o n i a . F i n o r a , n e h a n n o r i l a s c i a t i s o l o q u a t t r o . I l m e s e s c o r s o , H a m a s h a a m m e s s o d i a v e r g i u s t i z i a t o t r e u o m i n i a c c u s a t i d i c o l l a b o r a r e c o n I s r a e l e e i l v i d e o - c o n d i v i s o s u i s o c i a l c o n l a d i d a s c a l i a " H a m a s a p p r o f i t t a d e l l a t r e g u a c o n I s r a e l e e d e l i m i n a g l i o p p o s i t o r i i n t e r n i , q u a l c u n o c r e d e i n q u e s t a p a c e ? " - p o t r e b b e i n d i c a r e c h e i l m o v i m e n t o s t a t e n t a n d o d i r i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o a t t r a v e r s o l a p a u r a e l a v i o l e n z a . G l i a b i t a n t i d i G a z a h a n n o d i c h i a r a t o c h e i c o m b a t t e n t i s o n o s e m p r e p i ù v i s i b i l i , s c h i e r a t i l u n g o l e r o t t e p e r l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i . F o n t i d e l l a s i c u r e z z a p a l e s t i n e s e a f f e r m a n o c h e n e g l i u l t i m i g i o r n i d e c i n e d i p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e n e g l i s c o n t r i t r a c o m b a t t e n t i d i H a m a s e g r u p p i r i v a l i .