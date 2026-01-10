R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o a l f i a n c o d i G i u l i a S o r r e n t i n o , g i o r n a l i s t a c o l p i t a a M i l a n o p e r a v e r s v o l t o i l s u o l a v o r o c o n s e r i e t à e c o r a g g i o . È q u e s t a l a v e r a v o c e d e i p r o - P a l : q u e l l a c h e i n t i m i d i s c e l e v o c i c r i t i c h e c o n i n s u l t i e m i n a c c e . U n f r o n t e c h e h a a c c u m u l a t o s c a n d a l i n o n s o l o p e r i t o n i i n t i m i d a t o r i e l e d e r i v e v i o l e n t e , m a a n c h e p e r i l c a s o H a n n o u n . A n c o r a u n a v o l t a s i s o l l e v a n o i n t e r r o g a t i v i s u l l a r e a l e n a t u r a d i a l c u n e m o b i l i t a z i o n i e s u l l a d i s t a n z a t r a l a r e t o r i c a d e i d i r i t t i e p r a t i c h e c h e f i n i s c o n o p e r n e g a r l i . I n q u e s t o c a s o , c o m e i n a l t r i , a t t e n d i a m o c h e l a s i n i s t r a p r e n d a l e d i s t a n z e . E s p r i m i a m o t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a a G i u l i a S o r r e n t i n o e a l l a r e d a z i o n e d e ' I l G i o r n a l e ' ” . L o a f f e r m a C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .