T e l A v i v , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n d r o n e s i è s c h i a n t a t o s u u n c e n t r o c o m m e r c i a l e d i E i l a t , l a c i t t à p i ù m e r i d i o n a l e d i I s r a e l e , p r o v o c a n d o i l f e r i m e n t o d i d i e c i p e r s o n e . L o r i f e r i s c e i l s e r v i z i o d i s o c c o r s o m e d i c o i s r a e l i a n o . L a p o l i z i a e l e I d f h a n n o d i c h i a r a t o c h e s t a n n o i n d a g a n d o s u l l ' i n c i d e n t e . I l d r o n e , c h e s e c o n d o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o è p a r t i t o d a l l o Y e m e n , h a c o l p i t o u n c e n t r o c o m m e r c i a l e v i c i n o a u n h o t e l . L e r i p r e s e d e l l a s c e n a r i v e l a n o d a n n i s i g n i f i c a t i v i a l l ' a r e a .