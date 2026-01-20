M o s c a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a n o n c o n o s c e a n c o r a t u t t i i d e t t a g l i d e l l ' i n i z i a t i v a d e l B o a r d o f P e a c e p e r G a z a e s p e r a d i r i c e v e r e r i s p o s t e a l l e s u e d o m a n d e d u r a n t e g l i i n c o n t r i c o n l a p a r t e a m e r i c a n a . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e r u s s o D m i t r y P e s k o v . " È p r e m a t u r o d i r l o " , h a d e t t o P e s k o v d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n r i s p o s t a a l l a d o m a n d a s e l o S t a t o d e l l ' U n i o n e d i f a t t o d i R u s s i a e B i e l o r u s s i a s a r à r a p p r e s e n t a t o n e l C o n s i g l i o p e r l a p a c e a G a z a , d a t o c h e s i a M o s c a c h e M i n s k h a n n o r i c e v u t o i n v i t i d a g l i S t a t i U n i t i a d a d e r i r e a l c o n s i g l i o . " N o n c o n o s c i a m o a n c o r a t u t t i i d e t t a g l i r i g u a r d a n t i l ' i n i z i a t i v a , s e r i g u a r d i s o l o G a z a o s e c o m p r e n d a u n c o n t e s t o p i ù a m p i o " , h a a f f e r m a t o P e s k o v . " F i n o r a c i s o n o m o l t e d o m a n d e s u q u e s t a i n i z i a t i v a e s p e r i a m o d i r i c e v e r e r i s p o s t e d u r a n t e i c o n t a t t i c o n g l i a m e r i c a n i " .