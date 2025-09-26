R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m e s s a g g i o d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a r i m e t t e l a c h i e s a a l c e n t r o d e l v i l l a g g i o . P e r d u e a s p e t t i . I l p r i m o è c h e r i c o n o s c e l ' a l t o v a l o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a a d i f f e r e n z a d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i c h e , i n m o d o m o l t o i r r i g u a r d o s o e s u p p o n e n t e , h a i n s u l t a t o t u t t i i c i t t a d i n i c h e d a 4 4 P a e s i " s o n o i m b a r c a t i s u l l a F l o t i l l a . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a g l i I n t e r n a t i o n a l S a r d e g n a A w a r d " I l s e c o n d o p u n t o è c h e " l e p a r o l e d i M a t t a r e l l a c h i a r i s c o n o " a n c h e u n a l t r o a s p e t t o c h e i n v e c e M e l o n i h a r i s c h i a t o d i o f f u s c a r e : q u e s t a i n i z i a t i v a è s t a t a p r e s a d a l P a t r i a r c a t o L a t i n o d i G e r u s a l e m m e c o n i l s o s t e g n o d e l l a C e i e d è u n a l o r o i n i z i a t i v a . N e l l ' i n t e r v e n t o d i M e l o n i c ' è s t a t o u n e q u i v o c o , c o m e s e c i f o s s e u n a s o r t a d i p a r t e n a r i a t o c o n i l g o v e r n o . N o n s o s e c o n s a p e v o l e o m e n o , m a c ' è s t a t a u n a c o i n t e s t a z i o n e d i q u e s t a i n i z i a t i v e e a d d i r i t t u r a M e l o n i s i è o f f e r t a c o m e m e d i a t r i c e . M a s e i n s u l t i i l t u o i n t e r l o c u t o r e , p a r t i m a l e c o m e m e d i a t r i c e , m a l i s s i m o " .