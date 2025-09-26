R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S p e t t a a g l i o r g a n i z z a t o r i " d e c i d e r e . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a g l i I n t e r n a t i o n a l S a r d e g n a A w a r d d o p o l ' a p p e l l o d e l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a . O r g a n i z z a t o r i , s p e c i f i c a i l l e a d e r M 5 S , c h e " n o n s o n o i p a r l a m e n t a r i " i t a l i a n i a b o r d o d e l l a F l o t i l l a . " Q u e l l o c h e p o s s o f a r e d a l e a d e r d i u n a c o m u n i t à , c h e r i t i e n e d i g r a n d e v a l o r e l a m i s s i o n e , a f r o n t e d e l l e p a r o l e d i p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a " è i n v i t a r e a " f a r e u n s u p p l e m e n t o d i r i f l e s s i o n e , è a r i s c h i o a n c h e l ' i n c o l u m i t à " . C o m u n q u e , " q u a l u n q u e s a r à l a s c e l t a , r e s t e r à i l n o s t r o s o s t e g n o " .