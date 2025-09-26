R o m a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l e d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a s o n o p a r o l e c h i a r e e d i a s s o l u t o b u o n s e n s o . L a F l o t i l l a a c c o l g a l ’ a p p e l l o d e l C a p o d e l l o S t a t o , m a s o p r a t t u t t o i p a r t i t i c o n p a r l a m e n t a r i a b o r d o s i a s s u m a n o l a r e s p o n s a b i l i t à d i s o s t e n e r l o : a c c e t t a r e l a m e d i a z i o n e d e l P a t r i a r c a t o L a t i n o s i g n i f i c h e r e b b e e v i t a r e i n c i d e n t i e g a r a n t i r e c h e g l i a i u t i u m a n i t a r i a r r i v i n o d a v v e r o a G a z a . E ’ i l m o m e n t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , e v i t a n d o p e r i c o l o s e f o r z a t u r e : s e l a p r i o r i t à è f a r a r r i v a r e c i b o e a l t r i b e n i e s s e n z i a l i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e l ’ o b i e t t i v o s a r e b b e c o m u n q u e r a g g i u n t o " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .