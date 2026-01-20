R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n p u n t o o l t r e i l q u a l e l a d i p l o m a z i a s m e t t e d i e s s e r e c r e d i b i l e e d i v e n t a s e m p l i c e m e n t e u n e s e r c i z i o d i p o t e r e . U n B o a r d o f P e a c e s u G a z a c o n u n a q u o t a d ’ i n g r e s s o d a u n m i l i a r d o d i d o l l a r i n o n è m e d i a z i o n e m u l t i l a t e r a l e : è p l u t o c r a z i a i n t e r n a z i o n a l e t r a v e s t i t a d a i n i z i a t i v a p o l i t i c a . E p o i c ’ è l ’ a s s u r d o n e l l ’ a s s u r d o : P u t i n i n v i t a t o . N o n è r e a l p o l i t i k . È l e g i t t i m a z i o n e ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . “ L a F r a n c i a , c o n p r u d e n z a , h a d e t t o c h e p e r o r a l ’ a d e s i o n e è s o s p e s a . E s u b i t o d o p o a r r i v a n o m i n a c c e d i d a z i p u n i t i v i a l 2 0 0 % : u n a l o g i c a c h e a s s o m i g l i a p i ù a l l a p r e s s i o n e c o m m e r c i a l e c h e a l l a d i p l o m a z i a . E l ’ I t a l i a d o v r e b b e f e r m a r s i u n a t t i m o e c h i e d e r s i : s t i a m o c e r c a n d o l a p a c e o s t i a m o n o r m a l i z z a n d o l ’ i n a c c e t t a b i l e ? P e r c h é s e l a p a c e h a u n p r e z z o , s e i p r i n c i p i d i v e n t a n o n e g o z i a b i l i e c h i p r e n d e l e d i s t a n z e v i e n e p u n i t o – a g g i u n g e B o r g h i - a l l o r a è a n c h e a d d i o a l l a s o l i d a r i e t à e u r o p e a : o g n u n o p e r s é , e l ’ E u r o p a c o n u n d e s t i n o c e r t o : q u e l l a d i v a s s a l l a e d i s p e t t a t r i c e ” .