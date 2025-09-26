R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e t t e d a N e t a n y a h u a N e w Y o r k f a n n o r a b b r i v i d i r e . I n u n a s i t u a z i o n e e s p l o s i v a i l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o n o n t r o v a d i m e g l i o d a d i r e c h e ‘ v o g l i o n o f i n i r e i l l a v o r o ’ i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e . L a v e r i t à è c h e v o g l i o n o p o r t a r e a t e r m i n e i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e i l m a s s a c r o d i u n a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " L e p a r o l e d i N e t a n y a h u , i n u n a s a l a d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e O n u v u o t a c h e t e s t i m o n i a i l s u o i s o l a m e n t o , s o n o i r r e s p o n s a b i l i e r i s c h i a n o d i i n c e n d i a r e a n c o r a d i p i ù u n a s i t u a z i o n e p e r i c o l o s a . I l g o v e r n o i s r a e l i a n o s i s t a f a c e n d o a r t e f i c e d i u n g e n o c i d i o c h e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . C o n t i n u i a m o a d a t t e n d e r e p a r o l e n e t t e d i c o n d a n n a e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a d a p a r t e d e l n o s t r o g o v e r n o . G i o r g i a M e l o n i c o n c o r d a s u l f a t t o c h e B i b i N e t a n y a h u ‘ v o g l i a f i n i r e i l l a v o r o i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e ? ” .