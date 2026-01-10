R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I p r e s u n t i d i f e n s o r i d e l l a p a c e e d e l l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e , n u o v a m e n t e e p u r t r o p p o , s i m o s t r a n o p e r q u e l c h e s o n o : v i o l e n t i , i n c a p a c i d i a c c e t t a r e l e c r i t i c h e e n e m i c i d e l l a l i b e r a i n f o r m a z i o n e " . L o a f f e r m a M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " Q u a n t o a c c a d u t o q u e s t o p o m e r i g g i o a l l a g i o r n a l i s t a G i u l i a S o r r e n t i n o , c u i v a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a , i n s i e m e a t u t t a l a r e d a z i o n e d e l G i o r n a l e e a l s u o d i r e t t o r e C e r n o , è i g n o b i l e . C a c c i a r e d a u n a m a n i f e s t a z i o n e c h i è c o l p e v o l e s o l o d i f a r e i l p r o p r i o m e s t i e r e , i n f o r m a r e r a c c o n t a n d o i f a t t i , è s p r e g e v o l e e d e g n o d i q u e i r e g i m i c h e d i f e n d o n o c o n i c o r t e i c h e o r g a n i z z a n o . Q u a n t o d i p i ù l o n t a n o - c o n c l u d e B i a n c o f i o r e - d a u n o S t a t o d i d i r i t t o e d a i n o s t r i v a l o r i f o n d a m e n t a l i , t r a i q u a l i i l d i r i t t o a i n f o r m a r e e d e s s e r e i n f o r m a t i . N o n b a s t a n o p i ù l e c o n d a n n e , q u e s t i n e m i c i d e l l a d e m o c r a z i a v a n n o f e r m a t i ” .