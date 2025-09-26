R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p e l l o a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l a F l o t i l l a " . S o n o l e p a r o l e c o n l e q u a l i i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a d e c i s o d i r i v o l g e r s i a i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n i z i a t i v a f i n a l i z z a t a a p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a G a z a . " I l v a l o r e d e l l a v i t a u m a n a , c h e s e m b r a a v e r p e r s o o g n i s i g n i f i c a t o a G a z a , d o v e v i e n e g r a v e m e n t e c a l p e s t a t o c o n d i s u m a n e s o f f e r e n z e p e r l a p o p o l a z i o n e , r i c h i e d e - s o t t o l i n e a i l C a p o d e l l o S t a t o - d i e v i t a r e d i p o r r e a r i s c h i o l ’ i n c o l u m i t à d i o g n i p e r s o n a " . " A q u e s t o s c o p o e a l f i n e d i s a l v a g u a r d a r e i l v a l o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a a s s u n t a – v a l o r e c h e s i è e s p r e s s o c o n a m p i a r i s o n a n z a e s i g n i f i c a t o – a p p a r e n e c e s s a r i o p r e s e r v a r e l ’ o b i e t t i v o d i f a r p e r v e n i r e g l i a i u t i r a c c o l t i a l l a p o p o l a z i o n e i n s o f f e r e n z a . M i p e r m e t t o d i r i v o l g e r e c o n p a r t i c o l a r e i n t e n s i t à - s o t t o l i n e a M a t t a r e l l a - u n a p p e l l o a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l a F l o t i l l a p e r c h é r a c c o l g a n o l a d i s p o n i b i l i t à o f f e r t a d a l P a t r i a r c a t o l a t i n o d i G e r u s a l e m m e - a n c h ’ e s s o i m p e g n a t o c o n f e r m e z z a e c o r a g g i o n e l l a v i c i n a n z a a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a - d i s v o l g e r e i l c o m p i t o d i c o n s e g n a r e i n s i c u r e z z a q u e l c h e l a s o l i d a r i e t à h a d e s t i n a t o a b a m b i n i , d o n n e , u o m i n i d i G a z a " .