R a v e n n a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 1 3 s e t t e m b r e M i r a b i l a n d i a s a l u t a l a s t a g i o n e e s t i v a c o n l ’ i r r e s i s t i b i l e c o m i c i t à d i P a o l o C e v o l i , i l n o t o c o m i c o e a t t o r e i t a l i a n o n a t o a R i c c i o n e . " D a l l e o r e 2 1 . 3 0 i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o m e d y C e n t r a l L i v e , p r e s e n t a s u l p a l c o d i P i a z z a d e l l a F a m a u n i m p e r d i b i l e s h o w p e r t u t t a l a f a m i g l i a , p e r u n a s e r a t a r i c c a d i d i v e r t i m e n t o e t a n t e r i s a t e - s i f a s a p e r e d a M i r a b i l a n d i a - F a m o s o p e r i l s u o s t i l e u m o r i s t i c o c h e s p e s s o p r e n d e s p u n t o d a l l a v i t a q u o t i d i a n a e d a i p e r s o n a g g i t i p i c i d e l s u o t e r r i t o r i o d i o r i g i n e , l a R o m a g n a , P a o l o C e v o l i h a p a r t e c i p a t o a n u m e r o s i p r o g r a m m i t e l e v i s i v i e s p e t t a c o l i t e a t r a l i , d i s t i n g u e n d o s i p e r l a s u a c a p a c i t à d i f a r r i d e r e c o n b a t t u t e s e m p l i c i e d e f f i c a c i , r a c c o n t a n d o s t o r i e d i v e r t e n t i e c o i n v o l g e n d o i l p u b b l i c o i n u n m o d o u n i c o " . L ’ e v e n t o è r e a l i z z a t o i n p a r t n e r s h i p c o n C o m e d y C e n t r a l ( c a n a l e 1 2 9 d i S k y , 1 2 1 d i S k y G l a s s e i n s t r e a m i n g s u N o w ) i l c a n a l e d i P a r a m o u n t d e d i c a t o a l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o e a l l a c o m i c i t à . L o s h o w d i P a o l o C e v o l i è i n c l u s o n e l b i g l i e t t o d i M i r a b i l a n d i a .