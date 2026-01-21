M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n d o c u m e n t o c o n n u m e r o s e c o n s i d e r a z i o n i e s o p r a t t u t t o l a r i t e n u t a a t t e n d i b i l i t à d e l l a p e r s o n a o f f e s a e l ' a f f e r m a z i o n e d i a v e r r i t e n u t o p r o v a t a l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e d e l l ' i m p u t a t o " è s t a t o t r o v a t o i n u n ' a u l a d i u d i e n z a d i M i l a n o d a l d i f e n s o r e P a o l o C a s s a m a g n a g h i , c h e i n s i e m e a l l a c o l l e g a R o b e r t a L i g o t t i , h a c h i e s t o l a r i c u s a z i o n e d e i g i u d i c i d e l l a s e s t a s e z i o n e p e n a l e c h e d o v e v a n o p r o n u n c i a r s i s u u n c a s o d i v i o l e n z a s e s s u a l e . U n a " s e n t e n z a d i c o n d a n n a , g i à s c r i t t a " - s e b b e n e d o v e s s e e s s e r e a s c o l t a t o " u n c o n s u l e n t e t e c n i c o " , p r e c i s a l ' a v v o c a t o - c h e h a p o r t a t o a i n t e r r o m p e r e l ' u d i e n z a e a p r e s e n t a r e i s t a n z a . S u l l a q u e s t i o n e d o v r à o r a p r o n u n c i a r s i i l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o , F a b i o R o i a .