R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i a R o m a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d e l n u o v o l a b o r a t o r i o a n t i d o p i n g F m s i , l ’ u n i c o i n I t a l i a e u n o d e i t r e n t a a l m o n d o r i c o n o s c i u t i d a l l a W o r l d A n t i - D o p i n g A g e n c y ( W a d a ) . U n t r a g u a r d o d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e , c h e c e r t i f i c a n o n s o l o l a p i e n a c o n f o r m i t à a g l i s t a n d a r d W a d a e a l l a n o r m a I S O 1 7 0 2 5 , m a a n c h e l ’ e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a d e l l a b o r a t o r i o r o m a n o n e l l e a t t i v i t à a n a l i t i c h e e n e l l a r i c e r c a c o n t r o l ’ u s o d i s o s t a n z e d o p a n t i . A l l a c o n f e r e n z a h a n n o p a r t e c i p a t o a l c u n e f i g u r e i s t i t u z i o n a l i e s p o r t i v e d e l P a e s e : i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i , i l S e n i o r D i r e c t o r S c i e n c e a n d M e d i c i n e d e l l a W a d a O l i v i e r R a b i n , M a u r i z i o C a s a s c o p r e s i d e n t e d e l l a F m s i e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 G i o v a n n i M a l a g ò , i n s i e m e a d a l t r e a u t o r i t à . “ C o m p l i m e n t i p e r q u e s t o i m p o r t a n t e r i s u l t a t o c h e è s t a t o r a g g i u n t o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t o i l s i s t e m a . A v e r e u n l a b o r a t o r i o d i e c c e l l e n z a , u n o d e i p o c h i n e l m o n d o , a R o m a , q u a l i f i c a i l n o s t r o p a e s e e p e r m e t t e r à d i a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i o s p i t a r e g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i e d i f a r c o n o s c e r e a t u t t i l ’ a l t o l i v e l l o s c i e n t i f i c o n e l s e t t o r e s p e c i f i c o d e l l a l o t t a a l d o p i n g . È u n m o d o p e r d i r e l ’ I t a l i a c ’ è , è u n c a m p i o n e d e l l a r i c e r c a d e l s e t t o r e d e l d o p i n g " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " P e r m e q u e s t o è a n c h e u n o s t r u m e n t o d a p r e s e n t a r e a l l ' e s t e r o - c o n t i n u a T a j a n i - p e r c h é o g n i q u a l v o l t a a n d i a m o a p a r l a r e i n a l t r i p a e s i p e n s i a m o a q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e e m a i a c i ò c h e p o s s i a m o o f f r i r e ; i n q u e s t o c a s o f o r m a r e g i o v a n i f a c e n d o d e g l i s t a g e q u i . È u n m o d o a n c h e p e r d i v e n t a r e c a p o f i l a i n u n ' a t t i v i t à s c i e n t i f i c a m e d i c a m a a n c h e d i r i c e r c a c h e c i p e r m e t t e d i e s s e r e d e i p r o t a g o n i s t i . P e r u l t i m o , d a c i t t a d i n o d i q u e s t a c i t t à d i c o c h e a v e r s c e l t o q u e s t a s e d e s i g n i f i c a v a l o r i z z a r e u n a p a r t e d i R o m a s u l l a q u a l e n o n s o n o a c c e s i r i f l e t t o r i . S c e g l i e r e u n a p e r i f e r i a r o m a n a p e r m e t t e a u n c e n t r o d i c o s ì a l t a q u a l i t à d i d a r e a t t e n z i o n e a u n a p a r t e d e l l a C a p i t a l e ” , h a c o n c l u s o T a j a n i . " A v e v a m o a n n u n c i a t o c h e i n d a t a o d i e r n a , 2 1 g e n n a i o , c i s a r e m m o v i s t i p e r l ’ a c c r e d i t a m e n t o e d o g g i , i n q u e s t o m o d o a b b i a m o d i m o s t r a t o d i a v e r r i s p e t t a t o g l i i m p e g n i a s s u n t i " , h a d e t t o A b o d i . " È s t a t o u n p e r c o r s o l u n g o e t r a v a g l i a t o , c o n g l i i n c i a m p i c h e s a r a n n o p i ù e v i d e n z i a t i r i s p e t t o a i s u c c e s s i , c o m ’ è n o r m a l e c h e s i a . L ’ u n i t à d i S t a t o è s t a t a c o n f e r m a t a : q u e s t a è l a b u o n a n o t i z i a . T u t t i n o i a b b i a m o s p o s a t o q u e s t a i n i z i a t i v a , t a n t o c h e v i p o r t o i s a l u t i d e l M i n i s t r o S c h i l l a c i , c h e l o s c o r s o d i c e m b r e e r a q u i a s p i n g e r e e l a v o r a r e p e r r e n d e r e t u t t o p o s s i b i l e . N o n s i a m o r i m a s t i p r i g i o n i e r i d e l l e d i f f i c o l t à o g g e t t i v e c h e a b b i a m o r i s c o n t r a t o . I l g i o c o d i s q u a d r a d i c u i è s t a t o i n t e r p r e t e a n c h e S p o r t e S a l u t e h a p r o d o t t o u n b u o n r i s u l t a t o . Q u e l c h e s i s t a p o r t a n d o a v a n t i p e r M i l a n o - C o r t i n a è u n l a v o r o c h e s u b l i m e r à i l 1 6 m a r z o . L e r i f i n i t u r e e d i d e t t a g l i s o n o q u a l c o s a d a c u r a r e f i n o a l l ’ u l t i m o . A b b i a m o l a s c i a t o d o p o a n n i i l l u o g o c h e a v e v a o s p i t a t o i l l a b o r a t o r i o a n t i d o p i n g , m o l t i p l i c a n d o s p a z i e d o p p o r t u n i t à c o m e r i c o r d a t o a n c h e d a T a j a n i " , h a a g g i u n t o . " V i v i a m o u n m o n d o s t r a v a g a n t e , c h e n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i a l c u n e m a n i f e s t a z i o n i s e m b r a a n d a r e i n v e r s o o p p o s t o a l l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e . C i s o n o t r e n t a l a b o r a t o r i d ’ e c c e l l e n z a i n t u t t o i l m o n d o , a n c h e s e s o n o o l t r e d u e c e n t o i P a e s i a d a v e r n e b i s o g n o : s o n o c e r t o c h e l ì l a c o o p e r a z i o n e s c i e n t i f i c a s a p r à a f f i a n c a r s i a l g i u s t o c o n c o r r e r e t r a d i v e r s e r e a l t à n a z i o n a l i d i f f e r e n t i . P o t r e m o a m p l i a r e l o s p e t t r o d e l l e a t t i v i t à d e l l a b o r a t o r i o , d o v e v a n n o i n d i v i d u a t e s o s t a n z e c h e s i n a s c o n d o n o n e l l e p i e g h e d i p r o d o t t i o r d i n a r i : p e n s o a g l i i n t e g r a t o r i , c h e i n a l c u n i c a s i v e n g o n o , s o p r a t t u t t o o n l i n e , v e n d u t i a l n e t t o d i c e r t e z z e e c o n t r o l l i . Q u e s t o l a b o r a t o r i o , g r a z i e a l l ’ a c c r e d i t a m e n t o , f a u n s a l t o d i q u a l i t à s o t t o i l p r o f i l o d e l l a p e r c e z i o n e d i q u e l l o c h e s a p p i a m o e p o s s i a m o f a r e i n I t a l i a " , h a a g g i u n t o A b o d i . “ È m o l t o i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c o m e s i a m o a r r i v a t i a q u e s t a e c c e l l e n z a d e l l ’ a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d i q u e s t o l a b o r a t o r i o . R i n g r a z i o i l G o v e r n o e d i n p a r t i c o l a r e i l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e M i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i p e r a v e r s p i n t o a l f i n e d i i n s e r i r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o i f o n d i n e c e s s a r i a r e n d e r e t u t t o f a t t i b i l e . A b o d i è s t a t o i l r e a l i z z a t o r e v e r o d i q u e s t ’ o p e r a , s e n z a r i s p a r m i a r s i s o t t o i l p r o f i l o d e l l ’ i m p e g n o p r o f u s o a n c h e f u o r i d a i c a n o n i c i o r a r i d i l a v o r o , a s s i e m e a l P r e s i d e n t e M e z z a r o m a e d a l l a s q u a d r a d i S p o r t e S a l u t e ” , h a d e t t o C a s a s c o . A p r o p o s i t o d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d e l p r o s s i m o m a r z o “ o l t r e i m o m e n t i d i d i f f i c o l t à c h e a b b i a m o v i s s u t o , a b b i a m o s e m p r e a v u t o l a c o l l a b o r a z i o n e e d i l s u p p o r t o d e l C o n i , c o n s e g u e n d o u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e p e r t u t t o l o s p o r t i t a l i a n o . N o n d i m e n t i c o i n f i n e i l M i n i s t r o S c h i l l a c i c h e n o n è p r e s e n t e i n q u a n t o i n v i a t o a D a v o s . F a c c i o i n f i n e i m i g l i o r i a u g u r i a l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a p r o s s i m e a l l ’ i n a u g u r a z i o n e ” , h a c o n c l u s o i l P r e s i d e n t e C a s a s c o