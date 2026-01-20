V i c e n z a , 2 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c o n t i n u a o g g i c o n l a s u a q u a r a n t a q u a t t r e s i m a g i o r n a t a . L a t a p p a p a r t e d a N o g a r a t o c c a n d o p o i L e g n a g o , R o v i g o , M o n s e l i c e , E s t e e s i c o n c l u d e a V i c e n z a , d o v e d a l l e 1 7 s i t e r r à l a C i t y C e l e b r a t i o n i n P i a z z a d e i S i g n o r i – P i a z z a d e l l e B i a d e u n e v e n t o a p e r t o a l p u b b l i c o c h e a c c o g l i e r à l ’ a r r i v o d e l l a F i a m m a c o n m u s i c a , i n t r a t t e n i m e n t o e a t t i v i t à d e d i c a t e a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à . C o c a - C o l a , s i l e g g e i n u n a o t a , è o r g o g l i o s a d i a c c o m p a g n a r e l a F i a m m a O l i m p i c a i n V e n e t o , u n a r e g i o n e i n c u i è p r e s e n t e c o n l o s t a b i l i m e n t o C o c a - C o l a H B C I t a l i a d i N o g a r a ( V R ) . U n l e g a m e p r o f o n d o c o n i l t e r r i t o r i o c h e s i t r a d u c e i n u n i m p a t t o e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e c o n c r e t o : n e l 2 0 2 4 C o c a - C o l a h a a t t i v a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 3 . 2 6 9 p o s t i d i l a v o r o , d i c u i 4 2 9 d i p e n d e n t i d i r e t t i . I l s i t o d i N o g a r a s v o l g e , i n o l t r e , u n r u o l o c h i a v e i n v i s t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : l o s t a b i l i m e n t o v e n e t o f u n g e r à d a h u b p r o d u t t i v o p e r i l r i f o r n i m e n t o d i b e v a n d e d e s t i n a t o a i v i l l a g g i o l i m p i c i , a l l e a r e e a t l e t i e a g l i s p a z i p e r i l p u b b l i c o . E o g g i l a F i a m m a O l i m p i c a i l l u m i n e r à l o s t a b i l i m e n t o a l l a p r e s e n z a d e i d i p e n d e n t i : u n ’ i m m a g i n e d i u n i t à e c o n d i v i s i o n e c h e i n t r e c c i a l a s t o r i a d e l b r a n d , l o s p i r i t o o l i m p i c o e l e c o m u n i t à i n c u i l ’ a z i e n d a o p e r a . I n q u a l i t à d i P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a , C o c a - C o l a c o n t i n u a a p o r t a r e n e l l e c i t t à i t a l i a n e u n p r o g r a m m a r i c c o d i c o n t e n u t i c h e u n i s c e s p o r t , m u s i c a e c o n d i v i s i o n e , t r a s f o r m a n d o l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n ’ e s p e r i e n z a c o l l e t t i v a . “ I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 è u n p e r c o r s o c h e p a r l a d i c o n n e s s i o n e r e a l e : u n i s c e s t o r i e , t e r r i t o r i e p e r s o n e , t r a s f o r m a n d o l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n ’ e s p e r i e n z a c h e a p p a r t i e n e a t u t t i . U n o s t r a o r d i n a r i o v i a g g i o p e r f a r v i v e r e a l l ’ i n t e r o P a e s e i v a l o r i O l i m p i c i , - h a d i c h i a r a t o L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a - A n c h e g r a z i e a g l i a p p u n t a m e n t i c h e a n i m e r a n n o l ’ I t a l i a i n q u e s t e s e t t i m a n e , e a i t e d o f o r i c h e a b b i a m o c o n t r i b u i t o a s c e g l i e r e , v o g l i a m o r e n d e r l o u n m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a , v i c i n o a l l e p e r s o n e , a l l e c i t t à e a l l e l o r o c o m u n i t à . D a l 1 9 2 8 a l f i a n c o d e l M o v i m e n t o O l i m p i c o , C o c a - C o l a c o n t i n u a a c r e d e r e n e l p o t e r e d e l l o s p o r t c o m e l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c a p a c e d i a v v i c i n a r e l e c o m u n i t à e i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i . V o g l i a m o c h e o g n i t a p p a s i a u n ’ o c c a s i o n e p e r c e l e b r a r e l ’ I t a l i a n e l l a s u a a u t e n t i c i t à , p o r t a n d o e n e r g i a , p o s i t i v i t à e u n s e n s o c o l l e t t i v o d i a p p a r t e n e n z a ” . G i a n g i a c o m o P i e r i n i , C o r p o r a t e A f f a i r s & S u s t a i n a b i l i t y D i r e c t o r C o c a C o l a H B C I t a l i a , a f f e r m a h a d e t t o c h e " S i a m o o r g o g l i o s i d i a c c o m p a g n a r e l a F i a m m a O l i m p i c a i n V e n e t o , u n a r e g i o n e c h e p e r n o i h a u n s i g n i f i c a t o s p e c i a l e . A N o g a r a , i n p r o v i n c i a d i V e r o n a , s o r g e i n f a t t i u n o s t a b i l i m e n t o c h e d a l 1 9 7 5 r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a p e r t u t t a C o c a - C o l a : è i l l u o g o d o v e è n a t a l a p r i m a l a t t i n a d i C o c a - C o l a p r o d o t t a i n I t a l i a e c h e o g g i è u n p o l o a l l ’ a v a n g u a r d i a p e r t e c n o l o g i a e s o s t e n i b i l i t à e f o n t e d i b e n e s s e r e p e r i l t e r r i t o r i o . N e l 2 0 2 4 a b b i a m o g e n e r a t o u n i m p a t t o d i c i r c a 1 1 7 m i l i o n i d i e u r o e a t t i v a t o o l t r e 3 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d i C o c a - C o l a c o m e m o t o r e s o c i a l e e d e c o n o m i c o . I n v i s t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , N o g a r a s a r à i l c u o r e p r o d u t t i v o p e r r i f o r n i r e i V i l l a g g i O l i m p i c i " . F l a v i o M a s s i m o P a s i n i , S i n d a c o d i N o g a r a , h a d i c h i a r a t o : " È u n m o m e n t o d i p r o f o n d o o r g o g l i o e g r a n d e e m o z i o n e a c c o g l i e r e i l p a s s a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a a N o g a r a . Q u e s t o e v e n t o n o n è s o l o u n o m a g g i o a l l o s p i r i t o s p o r t i v o : è u n f o r t e m o m e n t o d i c o n d i v i s i o n e p e r t u t t a l a c o m u n i t à e r a p p r e s e n t a u n a v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e s t r a o r d i n a r i a p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o . R i n g r a z i o C o c a - C o l a H B C I t a l i a p e r e s s e r e p a r t e d i q u e s t a s i n e r g i a : v e d e r e u n ’ e c c e l l e n z a p r o d u t t i v a c o s ì r a d i c a t a a N o g a r a f a r s i p r o t a g o n i s t a d i u n e v e n t o d i p o r t a t a g l o b a l e d à l u s t r o a l l ' i n t e r a c o m u n i t à v e r o n e s e . È u n p a s s a g g i o s t o r i c o c h e r e s t e r à i m p r e s s o n e l l a m e m o r i a d e l l a n o s t r a p r o v i n c i a " . A n c h e p e r q u e s t a t a p p a C o c a - C o l a h a s e l e z i o n a t o d e i t e d o f o r i c a p a c i d i p o r t a r e a l V i a g g i o i v a l o r i d i i m p a t t o s o c i a l e , e n e r g i a e p a s s i o n e . P r o t a g o n i s t a d e l l a g i o r n a t a : S u s i V e z z a r o c h e s i è c a n d i d a t a c o m e t e d o f o r a e d è s t a t a s e l e z i o n a t a d a C o c a C o l a p e r l a s u a c a p a c i t à d i i n c a r n a r e l o s p i r i t o o l i m p i c o , g r a z i e a u n a p a s s i o n e p e r l o s p o r t c h e l a a c c o m p a g n a d a s e m p r e . H a p a r t e c i p a t o c o m e v o l o n t a r i a a l l e O l i m p i a d i d i T o r i n o 2 0 0 6 , u n ’ e s p e r i e n z a c h e l e h a p e r m e s s o d i v i v e r e m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e , c o l l a b o r a z i o n e e s p i r i t o d i s q u a d r a i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e . F a p a r t e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a E s c u r s i o n i s m o , d o v e c o o r d i n a p e r i l V e n e t o u n c i r c u i t o i n v e r n a l e d i g a r e a m a t o r i a l i d i s c i c h e c o i n v o l g e p a r t e c i p a n t i d a i b a m b i n i d i 6 a n n i f i n o a g l i o v e r 8 0 , p r o m u o v e n d o v a l o r i d i c o n d i v i s i o n e , u g u a g l i a n z a e p a r t e c i p a z i o n e . I l T r u c k C o c a - C o l a è t r a g l i e l e m e n t i p i ù i c o n i c i d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a : u n ’ e s p e r i e n z a i t i n e r a n t e d i l u c e , s u o n o e m o v i m e n t o c h e a c c o m p a g n e r à i t e d o f o r i l u n g o i l p e r c o r s o , a c c e n d e n d o l ’ e n t u s i a s m o d e l p u b b l i c o e t r a s f o r m a n d o o g n i t a p p a i n u n m o m e n t o d i f e s t a c o n d i v i s a . I s p i r a t o a l d e s i g n d e l l e a u t o i t a l i a n e v i n t a g e , u n i s c e s t i l e , e l e g a n z a e a r t i g i a n a l i t à . S c h e r m i L e d d i n a m i c i , i n s t a l l a z i o n i l u m i n o s e e u n s i s t e m a a u d i o d i g r a n d e i m p a t t o t r a s f o r m e r a n n o o g n i a r r i v o d e l l a F i a m m a i n u n a c e l e b r a z i o n e c o l l e t t i v a , a n i m a t a d a o l t r e 8 0 p e r s o n e t r a B r a n d A m b a s s a d o r , D J e M C . I l C o c a - C o l a V i l l a g e - a p e r t u r a a l p u b b l i c o d a l l e o r e 1 7 . 0 0 a l l e o r e 1 9 . 3 0 i n P i a z z a d e i S i g n o r i – P i z z a d e l l e B i a d e c o n l ’ a r r i v o d e l l ’ u l t i m o t e d o f o r o d e l l a g i o r n a t a - è l ’ e p i c e n t r o d i n a m i c o d e l r a c c o n t o : u n o s p a z i o a p e r t o e i n c l u s i v o , d o v e m u s i c a e c i b o c o n v e r g e r a n n o p e r d a r e v i t a a u n a c e l e b r a z i o n e c o i n v o l g e n t e . O g n i s e r a , i n o g n i c i t t à , p r e n d e r à f o r m a u n v e r o s p e t t a c o l o c r e a t o p e r c e l e b r a r e l ’ a r r i v o d e l l a F i a m m a . D u r a n t e i l V i a g g i o e a l l ’ i n t e r n o d e l V i l l a g e , s a r a n n o d i s t r i b u i t e m i n i - l a t t i n e i n a l l u m i n i o d i C o c a - C o l a O r i g i n a l e C o c a - C o l a Z e r o Z u c c h e r i . L a r a c c o l t a s a r à g e s t i t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C i A l – C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , g r a z i e a u n m e z z o d e d i c a t o n e l c o n v o g l i o e p r e s i d i s p e c i f i c i n e l l e c i t t à o s p i t a n t i . P r o s e g u i r à a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n B a n c o A l i m e n t a r e : d u r a n t e l e C i t y C e l e b r a t i o n s a r à p o s s i b i l e g u s t a r e p i z z a a c c o m p a g n a t a d a C o c a - C o l a e s o s t e n e r e l e a t t i v i t à d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e c o n u n a d o n a z i o n e . P a r t e d e l l e d o n a z i o n i r a c c o l t e n e i V i l l a g g i C o c a - C o l a d u r a n t e i l V i a g g i o v e r r à d e s t i n a t a a l l a r a c c o l t a e d i s t r i b u z i o n e d e l l e e c c e d e n z e a l i m e n t a r i d u r a n t e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i . I n o l t r e , a l l ’ i n t e r n o d e l V i l l a g g i o C o c a - C o l a i v i s i t a t o r i p o t r a n n o v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a d a v v e r o s p e c i a l e : r e a l i z z a r e e p o r t a r e a c a s a , g r a t u i t a m e n t e , u n a l a t t i n a d i C o c a - C o l a p e r s o n a l i z z a t a c o n i l p r o p r i o v o l t o , i l p r o p r i o n o m e , l a d a t a e l a c i t t à d e l l a t a p p a .