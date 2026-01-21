R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È m o l t o i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c o m e s i a m o a r r i v a t i a q u e s t a e c c e l l e n z a d e l l ’ a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d i q u e s t o l a b o r a t o r i o . R i n g r a z i o i l G o v e r n o e d i n p a r t i c o l a r e i l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e M i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i p e r a v e r s p i n t o a l f i n e d i i n s e r i r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o i f o n d i n e c e s s a r i a r e n d e r e t u t t o f a t t i b i l e . A b o d i è s t a t o i l r e a l i z z a t o r e v e r o d i q u e s t ’ o p e r a , s e n z a r i s p a r m i a r s i s o t t o i l p r o f i l o d e l l ’ i m p e g n o p r o f u s o a n c h e f u o r i d a i c a n o n i c i o r a r i d i l a v o r o , a s s i e m e a l P r e s i d e n t e M e z z a r o m a e d a l l a s q u a d r a d i S p o r t e S a l u t e ” . C o s ì i l P r e s i d e n t e d i F m s i M a u r i z i o C a s a s c o , p r e s i e d e n d o o g g i a R o m a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d e l n u o v o L a b o r a t o r i o A n t i d o p i n g , p r e s s o i l s i t o i n v i a d e l l e R u p i c o l e . A p r o p o s i t o d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d e l p r o s s i m o m a r z o “ o l t r e i m o m e n t i d i d i f f i c o l t à c h e a b b i a m o v i s s u t o , a b b i a m o s e m p r e a v u t o l a c o l l a b o r a z i o n e e d i l s u p p o r t o d e l C o n i , c o n s e g u e n d o u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e p e r t u t t o l o s p o r t i t a l i a n o . N o n d i m e n t i c o i n f i n e i l M i n i s t r o S c h i l l a c i c h e n o n è p r e s e n t e i n q u a n t o i n v i a t o a D a v o s . F a c c i o i n f i n e i m i g l i o r i a u g u r i a l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a p r o s s i m e a l l ’ i n a u g u r a z i o n e ” , h a c o n c l u s o i l P r e s i d e n t e C a s a s c o .