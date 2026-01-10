R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m o r t e d i P i e t r o Z a n t o n i n i , i l v i g i l a n t e 5 5 e n n e c h e h a p e r s o l a v i t a s u l l a v o r o l a n o t t e d e l l ’ 8 g e n n a i o m e n t r e l a v o r a v a i n u n c a n t i e r e d e i G i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a , c i r i e m p i e d i t r i s t e z z a . C i s t r i n g i a m o a t t o r n o a l l a s u a f a m i g l i a i n q u e s t o m o m e n t o d i d o l o r e e a u s p i c h i a m o c h e s i a f a t t a s u b i t o c h i a r e z z a s u l l ’ a c c a d u t o . A p p r e n d i a m o i n f a t t i c h e , p r o p r i o c o n i s u o i f a m i g l i a r i , l ’ u o m o s i s a r e b b e p i ù v o l t e l a m e n t a t o d e l l e s u e c o n d i z i o n i d i l a v o r o , c o n l ’ a s s e n z a d i a d e g u a t e t u t e l e . C o n d i z i o n i c h e , p u r t r o p p o , a t t a n a g l i a n o m o l t i a d d e t t i a l l a v i g i l a n z a , a i n i z i a r e d a s a l a r i b a s s i s s i m i . I n t e r v e n i r e s u c i ò è q u a n t o m a i u r g e n t e ” . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a M 5 S V a l e n t i n a B a r z o t t i , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o .