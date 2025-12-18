R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 i l l u m i n a a n c h e i s i t i p r o d u t t i v i e g l i i m p i a n t i d e l l a b i o r a f f i n e r i a E n i l i v e d i G e l a . U n a t e s t i m o n i a n z a d e l r a p p o r t o s t r e t t o t r a l ' a z i e n d a e i l t e r r i t o r i o , a l l a q u a l e i g e l e s i h a n n o r i s p o s t o i n m a s s a p e r r i b a d i r e l ' i m p o r t a n z a d e i v a l o r i d e l l o s p o r t e d e l l a v o r o d i s q u a d r a . U n d u p l i c e i m p e g n o p e r E n i , q u e l l o c o n l e o l i m p i a d i i n v e r n a l i , c h e h a s c e l t o d i e s s e r e p r e s e n t e s i a c o m e P r e m i u m P a r t n e r d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c h e c o m e P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a : u n ' o c c a s i o n e f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r c e l e b r a r e i v a l o r i d e l l o s p o r t , m a a n c h e p e r c r e a r e m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e c o n l e c o m u n i t à d e i l u o g h i n e i q u a l i E n i è p r e s e n t e d a 6 0 a n n i . ( V I D E O ) “ Q u e s t o è u n m o m e n t o i n c u i c ' è a n c h e i l c o n n u b i o c o n l a c o m u n i t à g e l e s e - h a d i c h i a r a t o L u c a A l b u r n o , p r e s i d e n t e d e l l a b i o r a f f i n e r i a E n i l i v e . I n f a t t i l a t o r c i a è p a r t i t a s i m b o l i c a m e n t e d a G e l a e d è a r r i v a t a f i n q u a p e r s a n c i r e q u e s t o f o r t e l e g a m e t r a E n i l i v e b i o r a f f i n e r i a e i l t e r r i t o r i o . M a q u e s t a è u n ' i n i z i a t i v a c h e c r e a a n c h e u n a s o r t a d i p a r a l l e l i s m o t r a g l i s p o r t i v i o l i m p i c i e l ' i m p e g n o d i E n i s u l t e r r i t o r i o p e r u n a t r a s f o r m a z i o n e e n e r g e t i c a p e r i l f u t u r o ” . P o c o d o p o l e 1 1 l a F i a m m a O l i m p i c a è e n t r a t a d e n t r o l a b i o r a f f i n e r i a E n i l i v e , a c c o l t a c o n e n t u s i a s m o d a i n u m e r o s i p r e s e n t i e d a i 2 5 t e d o f o r i g e l e s i c o n i q u a l i c ' è s t a t o i l p a s s a g g i o d e l l a t o r c i a . R i c o n v e r t i t a n e l 2 0 1 9 d a u n a r a f f i n e r i a t r a d i z i o n a l e , l ' a t t u a l e i m p i a n t o l a v o r a m a t e r i e p r i m e r i n n o v a b i l i p e r p r o d u r r e b i o c a r b u r a n t i q u a l i i l d i e s e l H v o , u t i l i z z a t o p e r i m e z z i s t r a d a l i e m a r i t t i m i , e i l S a f - b i o j e t , d e s t i n a t o a l l ' a v i a z i o n e . “ L a b i o r a f f i n e r i a d i G e l a - s p i e g a n o d a l l ' a z i e n d a - f o r n i s c e a n c h e i l b i o - G p l p r o d o t t o a l 1 0 0 % d a m a t e r i e p r i m e r i n n o v a b i l i , c h e a l i m e n t e r à i l b r u c i a t o r e d e l l e T o r c e O l i m p i c h e e P a r a l i m p i c h e E s s e n t i a l . R e a l i z z a t e d a E n i e V e r s a l i s , s o n o l e p r i m e n e l l a s t o r i a d e l l e O l i m p i a d i a d a v e r o t t e n u t o l a c e r t i f i c a z i o n e d i R e M a d e ® c o n c l a s s e d i a p p a r t e n e n z a A , p e r i l c o n t e n u t o d i m a t e r i a l e r i c i c l a t o c o n c u i s o n o s t a t e p r o d o t t e ” . O g g i , 1 8 d i c e m b r e , è p r e v i s t o u n p a s s a g g i o a n c h e a P r i o l o , i n p r o v i n c i a d i S i r a c u s a , a l t r o t e r r i t o r i o i n S i c i l i a i n c u i E n i è p r e s e n t e .