M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D i e c i a n n i e q u a t t r o m e s i d i c a r c e r e . E ' l a r i c h i e s t a c h e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o A l e s s i a M e n e g a z z o h a p r o n u n c i a t o , g i à ' s c o n t a t o ' v i s t a l a s c e l t a d i f e n s i v a d e l r i t o a b b r e v i a t o , n e i c o n f r o n t i d i u n i n s e g n a n t e a c c u s a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e a g g r a v a t a a i d a n n i d i s e t t e a l u n n e d i c i r c a d i e c i a n n i . I l d o c e n t e , 4 5 a n n i , s o r p r e s o d a l l e t e l e c a m e r e e m i c r o s p i e p o s i z i o n a t e q u a n d o e r a n o n a t i i s o s p e t t i d e i g e n i t o r i p o i t r a s m e s s i a l d i r i g e n t e s c o l a s t i c o , e r a s t a t o a r r e s t a t o i l 1 0 f e b b r a i o d e l 2 0 2 5 . L a s e n t e n z a d e l g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e D o m e n i c o S a n t o r o è a t t e s a p e r i l p r o s s i m o 5 f e b b r a i o .