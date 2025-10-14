R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ F i n d a l l ' i n i z i o s i a m o s t a t i c o n t r a r i a l m e m o r a n d u m I t a l i a - L i b i a p e r d e l l e q u e s t i o n i c h e s e m b r a v a n o i n s u p e r a b i l i : q u e s t o è u n m e m o r a n d u m c h e v e n n e s i g l a t o c o n l ' o b i e t t i v o d i c o n t r a s t a r e l ' i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e . M a l a d e f i n i z i o n e d i “ i l l e g a l e ” d e l l ' i m m i g r a z i o n e n o n e r a q u e l l a d e l d i r i t t o i t a l i a n o o d e l d i r i t t o e u r o p e o , m a q u e l l a d e l l a l e g g e l i b i c a . Q u a n d o f u f i r m a t o q u e l m e m o r a n d u m s i d e t e r m i n ò u n c l i m a d i i s o l a m e n t o n e i c o n f r o n t i d i c h i v o l e v a o p p o r s i a l l ’ a c c o r d o . O g g i a v v i e n e q u a l c o s a d i p o l i t i c a m e n t e m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c h é q u a s i t u t t e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e a s s u m o n o u n a p o s i z i o n e c h i a r a e n e t t a ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a m o z i o n e p e r l o s t o p a g l i a c c o r d i c o n l a L i b i a . “ L ’ i d e a s t e s s a d e l m e m o r a n d u m e r a i l l u s o r i a , t r u f f a l d i n a e i l l e g a l e , c i o è l ' i d e a d i p o t e r a f f i d a r e u n ' o p e r a z i o n e d i c o n t r a s t o a l l ' i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e a d e l l e i s t i t u z i o n i c h e n o n e s i s t e v a n o i n L i b i a : g i à a l l ' e p o c a c ' e r a n o d u e g o v e r n i e 1 5 0 m i l i z i e s e p a r a t e , è s t a t a u n a f o r m a d i c o o p e r a z i o n e c o n d e i p o t e r i m a f i o s i . E q u a n d o s i f a u n a c o o p e r a z i o n e c o n d e i p o t e r i m a f i o s i - h a s o t t o l i n e a t o M a g i - v i e n e m e s s o s o t t o r i c a t t o d a q u e i p o t e r i . I l c a s o A l m a s r i è l a c o n s e g u e n t e c o n c l u s i o n e d i t u t t a q u e s t a v i c e n d a . Q u i n d i , p e n s o c h e o g g i s e g n i a m o u n a t a p p a p o l i t i c a m e n t e i m p o r t a n t e . R i n g r a z i o c h i , c o m e O r f i n i , c h e n e l P d s i è d i s t i n t o a s s u m e n d o u n a p o s i z i o n e c h i a r a e o v v i a m e n t e d i v e r s a d a q u e l l a d e l p a r t i t o d i a l l o r a . L a m o z i o n e n o n è l a f i n e d e l p e r c o r s o m a è u n a t a p p a i m p o r t a n t e d e l l a l o t t a p e r l a d e m o c r a z i a , p e r l o S t a t o d i d i r i t t o e p e r i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ” , h a c o n c l u s o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a .