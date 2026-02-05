R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i 1 0 a n n i " , n e l t r a t t a m e n t o d e l m i e l o m a m u l t i p l o , " s o n o e n t r a t i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a g l i i n i b i t o r i d e l p r o t e a s o m a , g l i i m m u n o m o d u l a t o r i , g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i e , u l t i m a m e n t e , a n c h e u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i , s u c u i i c l i n i c i p u n t a n o m o l t o , c h e v a n n o a r i c o n o s c e r e i l B c m a , u n a p r o t e i n a p r e s e n t e s u l l a s u p e r f i c i e d e l l e c e l l u l a d i m i e l o m a . Q u e s t i n u o v i f a r m a c i r i e s c o n o a c o l p i r l a e i d e n t i f i c a r l a c o n m o l t a p r e c i s i o n e . S i t r a t t a d e g l i a n t i c o r p i b i s p e c i f i c i ( A d c ) e d e l l e C a r - T , s u c u i s t i a m o p u n t a n d o m o l t o p e r c e r c a r e d i t r o v a r e l a t e r a p i a p i ù a d e g u a t a a n c h e n e i p a z i e n t i c o n r e c i d i v e d i m a l a t t i a " . C o s ì S i l v i a M a n g i a c a v a l l i , e m a t o l o g a , U o c d i E m a t o l o g i a d e l l ' I r c c s F o n d a z i o n e p o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a , p r o m o s s o d a G s k d e d i c a t o a i n u o v i t r a t t a m e n t i a u m e n t a n o l a s o p r a v v i v e n z a . " C r o n i c i z z a r e - c h i a r i s c e M a n g i a c a v a l l i - è u n t e r m i n e c h e r i f l e t t e a b b a s t a n z a d a v i c i n o i l r i s u l t a t o c h e p o s s i a m o o t t e n e r e a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d e l l ' i n n o v a z i o n e f a r m a c o l o g i c a " . S i t r a t t a d i " p o t e r g a r a n t i r e , a n c h e a i p a z i e n t i c h e v e d o n o r i t o r n a r e l a l o r o m a l a t t i a , d i o t t e n e r e , a n c h e i n p r e s e n z a d i r e c i d i v a , u n c o n t r o l l o d i m a l a t t i a b u o n o , a v e r e u n p r o f i l o d i t o s s i c i t à s o s t e n i b i l e e r i u s c i r e a m a n t e n e r e q u e s t o c o n t r o l l o d i m a l a t t i a s u l l u n g o t e r m i n e " . I n q u e s t o c o n t e s t o , " r i u s c i r e a s p o s t a r e q u a n t o p i ù p r e c o c e m e n t e l ' u t i l i z z o d e l l e i n n o v a z i o n i f a r m a c o l o g i c h e , i n p a r t i c o l a r m o d o d i t u t t i q u e i f a r m a c i c h e v a n n o a t r a g h e t t a r e i B c m a f i n d a l l e p r i m e r e c i d i v e d i m a l a t t i a " , p e r l ' e s p e r t a è " u n o t t i m o r i s u l t a t o c h e , c o m e c l i n i c i , a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e p e r d a r e u n m e s s a g g i o d i b u o n a u s p i c i o a i p a z i e n t i c h e i n q u e s t o m o m e n t o d e v o n o a f f r o n t a r e l a l o r o r e c i d i v a d i m a l a t t i a e n e i q u a l i p o s s i a m o u t i l i z z a r e , a t t r a v e r s o l ' i n n o v a z i o n e f a r m a c o l o g i c a , d e l l e t e r a p i e d i a s s o c i a z i o n e c h e g a r a n t i s c o n o u n c o n t r o l l o , a l u n g o t e r m i n e , d e l l a l o r o p a t o l o g i a o n c o l o g i c a " .