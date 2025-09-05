M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I n u n ' e r a t e c n o l o g i c a d e f i n i t a d a l l a r a p i d a d i f f u s i o n e d e l l ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e d e l l ’ A i a g e n t i c a , M i c r o s o f t a n n u n c i a l ’ a v v i o d i M i c r o s o f t E l e v a t e i n I t a l i a . U n ' i n i z i a t i v a g l o b a l e c h e f a l e v a s u l l e s o l u z i o n i , l ’ e x p e r t i s e , l a r i c e r c a e g l i i n v e s t i m e n t i f i l a n t r o p i c i d i M i c r o s o f t c o n l ' o b i e t t i v o d i e s p a n d e r e l ' a c c e s s o a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , f o r n e n d o a i n d i v i d u i e o r g a n i z z a z i o n i l a f o r m a z i o n e , g l i s t r u m e n t i e i l s u p p o r t o n e c e s s a r i p e r p r o s p e r a r e i n u n ' e c o n o m i a g u i d a t a d a l l ' I a . I n I t a l i a , M i c r o s o f t E l e v a t e s i p r o p o n e d i t r a s f o r m a r e l e i n n o v a z i o n i d i o g g i i n o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r i l P a e s e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e o p p o r t u n i t à d i f o r m a z i o n e c h e a t t e s t a n o c o m p e t e n z e I a a o l t r e 4 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e n e i p r o s s i m i d u e a n n i . L ’ a n n u n c i o a r r i v a d a C e r n o b b i o , i n o c c a s i o n e d e l l ’ a n n u a l e F o r u m d i T e h a G r o u p , c o n c u i M i c r o s o f t h a c o n s o l i d a t o l a c o l l a b o r a z i o n e p r e s e n t a n d o , i n p a r t n e r s h i p a n c h e c o n A v a n a d e , l ’ A I S k i l l s 4 A g e n t s O b s e r v a t o r y , u n a p i a t t a f o r m a p e r m a n e n t e s v i l u p p a t a p e r m a p p a r e , c o m p r e n d e r e e r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e a l l a d i f f u s i o n e d e l l ’ I a a g e n t i c a - o v v e r o s i s t e m i i n t e l l i g e n t i c a p a c i d i a g i r e p r o a t t i v a m e n t e , o p e r a n d o i n a u t o n o m i a p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d i o b i e t t i v i c o m p l e s s i - a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i r i c e r c a , a s c o l t o e i n d i r i z z o s t r a t e g i c o . M a i c o m e o r a , l ' I t a l i a s i t r o v a d i f r o n t e a u n m o m e n t o c r u c i a l e . S e c o n d o l e s t i m e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l l ’ A I S k i l l s 4 A g e n t s O b s e r v a t o r y , i n f a t t i , i l l i v e l l o d i a d o z i o n e c o m p l e s s i v o d i s o l u z i o n i d i A I g e n e r a t i v a t r a l e a z i e n d e i t a l i a n e a l i v e l l o d i s i n g o l i i n d i v i d u i , t e a m o d e l l ’ i n t e r a o r g a n i z z a z i o n e h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o d e l 6 6 , 1 % n e l l ’ u l t i m o a n n o , p a s s a n d o d a l 5 1 % n e l 2 0 2 3 a l l ’ 8 4 , 7 % n e l 2 0 2 4 . E f f i c i e n z a e p r o d u t t i v i t à , a s s i s t e n z a a l c l i e n t e e o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i d i p r o g e t t a z i o n e s o n o i 3 p r i n c i p a l i v a n t a g g i a c q u i s i t i d a u n u t i l i z z o d e l l ’ A I g e n e r a t i v a i n a z i e n d a r i s p e t t i v a m e n t e p e r i l 6 4 % , 3 9 % e 3 6 % d e l l e a z i e n d e i n t e r v i s t a t e . N o n o s t a n t e l ’ i n t e r e s s e c r e s c e n t e , l a d i f f u s i o n e d e l l ’ I a a g e n t i c a p r o c e d e a u n r i t m o p i ù c o n t e n u t o r i s p e t t o a d a l t r e f o r m e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I n I t a l i a s o l o i l 2 , 3 % d e l l e i m p r e s e h a d i c h i a r a t o d i u t i l i z z a r e t e c n o l o g i e d i A I a g e n t i c a ( v s . 4 , 2 % m e d i a e u r o p e a ) c o n u n t a s s o d i c r e s c i t a c h e i n I t a l i a s i a t t e s t a i n t o r n o a l + 1 3 , 9 % ( v s . + 4 0 , 1 % m e d i a e u r o p e a ) . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o u n a m i n o r e r e a t t i v i t à d e l m e r c a t o i t a l i a n o v e r s o l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a g e n t i c h e , p r o b a b i l m e n t e l e g a t a a l l a p e r c e z i o n e d i m a g g i o r e c o m p l e s s i t à t e c n i c a e o r g a n i z z a t i v a r i c h i e s t a p e r l a l o r o i n t e g r a z i o n e . T u t t a v i a , è s t a t o c a l c o l a t o c h e u n ' a d o z i o n e p e r v a s i v a d e l l ' A I i n t u t t e l e s u e d e c l i n a z i o n i p o t r e b b e g e n e r a r e u n i n c r e m e n t o a n n u a l e d e l P I L n a z i o n a l e f i n o a l 1 7 , 9 % , u n v a l o r e p a r i a 3 3 6 m i l i a r d i d i e u r o a n n u i , s u p e r i o r e a l l ’ i n t e r o P I L d e l l a R e p u b b l i c a C e c a ( 3 0 3 m i l i a r d i d i e u r o ) . I l r e p o r t s o t t o l i n e a i n o l t r e c o m e l ’ I a a g e n t i c a s i c o n f i g u r i s e m p r e d i p i ù c o m e u n a l e v a t e c n o l o g i c a p o t e n z i a l m e n t e d e c i s i v a p e r i l r i l a n c i o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . L ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i a g e n t i c h e , i n f a t t i , c a p a c i d i m i g l i o r a r e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i , a u m e n t a r e l ’ e f f i c i e n z a o p e r a t i v a e r i d u r r e l e a t t i v i t à a b a s s o v a l o r e a g g i u n t o , p u ò r a p p r e s e n t a r e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a , i n c r e m e n t a n d o l a p r o d u t t i v i t à , d a s e m p r e f r a g i l i t à s t r u t t u r a l e d e l n o s t r o P a e s e . I m e r c a t i v e r t i c a l i c h e s e c o n d o i l r e p o r t p o s s o n o t r a r r e i b e n e f i c i m a g g i o r i d a l l ’ a d o z i o n e d e l l ’ I A a g e n t i c a , p r o p r i o i n t e r m i n i d i p r o d u t t i v i t à , a u t o m a z i o n e e q u a l i t à d e l l a v o r o s o n o : C o m m e r c i o , I n d u s t r i a M a n i f a t t u r i e r a , P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , S e r v i z i P r o f e s s i o n a l i , S e r v i z i F i n a n z i a r i , e S e t t o r e I C T , s e t t o r i i n c u i l ’ I a a g e n t i c a p u ò c o n t r i b u i r e a g e n e r a r e u n a r i c c h e z z a p a r i a r i s p e t t i v a m e n t e d i 3 4 6 , 7 m l d , 3 0 4 , 1 m l d , 2 5 7 , 2 m l d , 1 7 6 , 9 m l d , 9 3 , 1 m l d e 5 7 , 8 m l d . T u t t a v i a , p e r c o g l i e r e q u e s t a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à e g e n e r a r e v a l o r e s t r a t e g i c o è n e c e s s a r i o c o l m a r e u n s i g n i f i c a t i v o d i v a r i o d i c o m p e t e n z e . L ’ O s s e r v a t o r i o e v i d e n z i a c h e s o l o i l 4 6 % d e g l i I t a l i a n i p o s s i e d e c o m p e t e n z e d i g i t a l i d i b a s e e i l 6 7 % d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e s e g n a l a u n a c a r e n z a d i k n o w - h o w a d e g u a t o p e r i m p l e m e n t a r e s o l u z i o n i d i A I . P e r c e n t u a l e c h e s a l e a l 7 0 % q u a n d o s i r e s t r i n g e i l c a m p o a l l ’ u t i l i z z o d e g l i a g e n t i A I . Q u e s t o d i s a l l i n e a m e n t o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i p r o f e s s i o n a l i t à q u a l i f i c a t e r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n f r e n o s t r u t t u r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . P e r s u p e r a r e q u e s t a b a r r i e r a , è f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e i n p r o g r a m m i m i r a t i d i f o r m a z i o n e , a g g i o r n a m e n t o e s v i l u p p o p r o f e s s i o n a l e , a l f i n e d i c o l m a r e i l d i v a r i o e s i s t e n t e e s u p p o r t a r e l e i m p r e s e i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i i n t e g r a z i o n e r e s p o n s a b i l e e s o s t e n i b i l e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I n o l t r e , s e c o n d o l ’ u l t i m a r i c e r c a L i n k e d I n , q u a s i l a m e t à d e i l a v o r a t o r i i t a l i a n i ( 4 7 % ) h a l a p e r c e z i o n e d i n o n s f r u t t a r e a p p i e n o l e p o t e n z i a l i t à d e l l ’ A I n e l p r o p r i o l a v o r o , c o n p i ù d e l l a m e t à ( 5 4 % ) d e i l a v o r a t o r i o t t i m i s t a , s e c o n d o c u i l ’ A I m i g l i o r e r à l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e i p r o p r i c o m p i t i . È i n q u e s t o s c e n a r i o c h e s i i n s e r i s c e M i c r o s o f t E l e v a t e , p r o g r a m m a g l o b a l e c h e v e d e u n i n v e s t i m e n t o d i M i c r o s o f t p a r i a 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n c i n q u e a n n i i n d o n a z i o n i e t e c n o l o g i a . M i c r o s o f t E l e v a t e h a l ’ o b i e t t i v o d i p o r t a r e p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e c h e a t t e s t a n o l e c o m p e t e n z e A I r i c h i e s t e d a l m e r c a t o a 2 0 m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o n e i p r o s s i m i d u e a n n i , f o r n e n d o c o m p e t e n z e a p p r o f o n d i t e a i s t i t u t i s c o l a s t i c i , o r g a n i z z a z i o n i n o n - p r o f i t e i m p r e s e p u b b l i c h e e p r i v a t e . “ L a s t o r i a c i i n s e g n a c h e l e g r a n d i i n n o v a z i o n i g e n e r a n o g r a n d i o p p o r t u n i t à . L a v e r a s f i d a è l a t r a n s i z i o n e , p r e p a r a n d o c h i l a v o r a p e r l ’ A I E c o n o m y , a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e . I n q u e s t o c o n t e s t o , è f o n d a m e n t a l e c h e i l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o , c o m p o s t o i n g r a n p a r t e d a p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , p o s s a a c c e d e r e a t e c n o l o g i e e c o m p e t e n z e p e r e v i t a r e n u o v i d i v a r i d i g i t a l i . P e r q u e s t o i n v e s t i a m o i n i n i z i a t i v e c o m e M i c r o s o f t E l e v a t e , u n p r o g r a m m a c o n l ’ o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e c h e l ’ A I s i a a c c e s s i b i l e a t u t t i . L ’ I t a l i a h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l l ' A I e c o n o m y : u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e u n i c o , u n a t r a d i z i o n e d i e c c e l l e n z a a r t i g i a n a l e e i n d u s t r i a l e , e u n t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e d i n a m i c o . L ’ A I p u ò d i v e n t a r e i l m o t o r e d i u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a . U n e n d o i n g e g n o u m a n o e t e c n o l o g i a , p o s s i a m o c o s t r u i r e u n f u t u r o i n c u i l ’ I t a l i a n o n s o l o a d o t t a l ’ i n n o v a z i o n e , m a l a g u i d a c o n v i s i o n e , p a s s i o n e e s p i r i t o i m p r e n d i t o r i a l e ” h a c o m m e n t a t o V i n c e n z o E s p o s i t o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i M i c r o s o f t I t a l i a . I n I t a l i a , M i c r o s o f t E l e v a t e r a p p r e s e n t a u n ' e v o l u z i o n e d e l p e r c o r s o g i à a v v i a t o u n a n n o f a c o n l ’ A I N a t i o n a l S k i l l s I n i t i a t i v e , p r o g e t t o c h e h a g i à r a g g i u n t o o l t r e 7 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e t r a p r o f e s s i o n i s t i , d o c e n t i , s t u d e n t i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . M i c r o s o f t E l e v a t e i n I t a l i a è u n n u o v o p r o g r a m m a c o n l ’ o b i e t t i v o d i p o r t a r e a l l e p e r s o n e n u o v e c o m p e t e n z e e s t r u m e n t i c h e p o s s a n o a i u t a r e c h i u n q u e a t r a r r e b e n e f i c i o d a l l a n u o v a A I e c o n o m y . C o n i n v e s t i m e n t i i n 3 a r e e s t r a t e g i c h e , M i c r o s o f t E l e v a t e i n I t a l i a s i p r o p o n e d i f o r m a r e 4 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e i n 2 a n n i , l a v o r a n d o c o n p a r t n e r e i s t i t u z i o n i l o c a l i a f f i n c h é g l i s f o r z i c o l l e t t i v i t r o v i n o r i s c o n t r o n e l l e r e a l i e s i g e n z e d e l P a e s e . O g g i M i c r o s o f t a n n u n c i a u n a s e r i e d i n u o v e p a r t n e r s h i p n e i s e t t o r i d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l n o n - p r o f i t e d e l l e a s s o c i a z i o n i . 1 . I s t r u z i o n e : I d o c e n t i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r p r e p a r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e M o n d o D i g i t a l e , M i c r o s o f t a v v i a p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e p e r g l i i n s e g n a n t i , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i c o n t e s t i s v a n t a g g i a t i , p e r i n t e g r a r e l ' A I n e l l a d i d a t t i c a e n e l l a v o r o q u o t i d i a n o , a t t r a v e r s o u n a r e t e d i o l t r e 3 0 h u b f o r m a t i v i n e l l e s c u o l e d i t u t t o i l P a e s e . 2 . T e r z o S e t t o r e : L e o r g a n i z z a z i o n i n o n - p r o f i t n e c e s s i t a n o d i i n n o v a z i o n e p e r m a s s i m i z z a r e i l l o r o i m p a t t o s o c i a l e . I n s i e m e a F o n d a z i o n e C a r i p l o e F o n d o p e r l a R e p u b b l i c a D i g i t a l e , M i c r o s o f t a n n u n c i a u n p r o g r a m m a f o r m a t i v o a d - h o c s u l l ’ A I p e r i l T e r z o S e t t o r e a d u e l i v e l l i ( " A I E n t h u s i a s t " e " A I E v a n g e l i s t " ) , c h e f o r n i r à l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e p e r a p p l i c a r e l ' A I n e l l e p r o p r i e o p e r a z i o n i q u o t i d i a n e , o t t i m i z z a n d o l e a t t i v i t à e s u p p o r t a n d o a l m e g l i o i l o r o b e n e f i c i a r i . 3 . F o r z a l a v o r o : p e r r i s p o n d e r e a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i c o m p e t e n z e A I n e l m e r c a t o d e l l a v o r o , M i c r o s o f t l a n c i a l ' A I S k i l l s A l l i a n c e ( w w w . a i s k i l l s a l l i a n c e . i t ) , u n ’ a l l e a n z a d i o r g a n i z z a z i o n i u n i t e p e r s u p p o r t a r e i l a v o r a t o r i n e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o l a n u o v a e c o n o m i a . L ' A l l e a n z a s i p r o p o n e d i c o n t r i b u i r e a c o l m a r e i l d i v a r i o d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i , f a v o r e n d o l ' a d o z i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l ' A I e u n a t r a s f o r m a z i o n e p o s i t i v a d e l m o d o d i v i v e r e e l a v o r a r e . L ' A I S k i l l s A l l i a n c e o f f r i r à u n p e r c o r s o d i s k i l l i n g s u t r e l i v e l l i : C o n o s c e n z a : u n c i c l o d i c i n q u e w e b i n a r t e o r i c i , d a o t t o b r e a g e n n a i o , s u t e m i f o n d a m e n t a l i c o m e A I G e n e r a t i v a , S i c u r e z z a , P r o d u t t i v i t à e U s o R e s p o n s a b i l e d e l l ' A I . U t i l i z z o : o p p o r t u n i t à p r a t i c h e d i a p p r e n d i m e n t o a t t r a v e r s o h a c k a t h o n e w o r k s h o p . A d o z i o n e : a c c e s s o p r i v i l e g i a t o a l p r o g r a m m a d i a d o z i o n e d e l l ’ A I L . A . B . e p r o m o z i o n e d i o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o p e r l e o r g a n i z z a z i o n i c h e i n t e n d o n o s v i l u p p a r e s o l u z i o n i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A l l ’ A I S k i l l s A l l i a n c e h a n n o g i à a d e r i t o F o r m a p e r – A z i e n d a d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o M o n z a B r i a n z a L o d i , l a P r o v i n c i a A u t o n o m a d i B o l z a n o , C o n f a p i e U n i m a t i c a , C o n f e s e r c e n t i , A n i t e c - A s s i n f o r m e l a d i v i s i o n e C o n f i n d u s t r i a D i s p o s i t i v i M e d i c i , c h e m e t t e r a n n o a d i s p o s i z i o n e d i t u t t e l e i m p r e s e e o r g a n i z z a z i o n i a s s o c i a t e o p p o r t u n i t à f o r m a t i v e i n s i e m e a M i c r o s o f t I t a l i a e i p a r t n e r t e c n i c i ( F a s t L a n e , P C S N E T , L o d e s t a r , V a r G r o u p ) . A n c h e l ’ A s s e s s o r a t o a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a s i è r e s o d i s p o n i b i l e a d a p p o g g i a r e l ’ A l l e a n z a a l f i n e d i s u p p o r t a r e l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i l o m b a r d i n e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o l ’ A I e c o n o m y .