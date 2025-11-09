R o m a , 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ E s s e r e u o m i n i è u n c o m p i t o i m p e g n a t i v o ; e s s e r l o n e l 2 0 2 5 l o è a n c o r a d i p i ù . O g g i , i n f a t t i , l a s f i d a p i ù g r a n d e è i m p a r a r e a p r e n d e r s i c u r a d i n o i s t e s s i , e f a r l o a f f i d a n d o c i a g l i a l t r i . M o l t e d e l l e n o s t r e f r a g i l i t à r i g u a r d a n o l a s f e r a d e l l a g e n i t o r i a l i t à e d e l l ’ i n t i m i t à . Q u e s t o n o n s o r p r e n d e : p e r c o m e l a n o s t r a s o c i e t à c i h a a b i t u a t i — d a l p u n t o d i v i s t a c u l t u r a l e , s o c i a l e e p e r f i n o e v o l u t i v o — a f f i d a r s i , m o s t r a r e v u l n e r a b i l i t à , r e s t a d i f f i c i l e . I n q u e s t o p e r c o r s o d i c o n s a p e v o l e z z a , l ’ u r o l o g o è u n a f i g u r a d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e . È l o s p e c i a l i s t a c h e s i o c c u p a d e l l e f r a g i l i t à m a s c h i l i l e g a t e a l l ’ a p p a r a t o u r o g e n i t a l e , m a a n c h e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a s a l u t e m a s c h i l e n e l s u o i n s i e m e . A f f i d a r s i a l u i d e v e d i v e n t a r e u n g e s t o n a t u r a l e , u n a t t o d i f i d u c i a e d i c u r a v e r s o s e s t e s s i ” . L o h a d e t t o A n d r e a S a l o n i a , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e S o c i e t à i t a l i a n a d i U r o l o g i a i n t e r v e n e n d o a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i u a S o r r e n t o c h e s i c h i u d e o g g i 9 n o v e m b r e . “ È p r o p r i o s u q u e s t o m e s s a g g i o c h e l a S o c i e t à I t a l i a n a d i U r o l o g i a l a v o r a o g n i g i o r n o . Q u e s t ’ a n n o , c o n l a n o s t r a n u o v a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e , v o g l i a m o r i b a d i r e u n c o n c e t t o s e m p l i c e m a i m p o r t a n t e : a n d a r e d a l l ’ u r o l o g o s i g n i f i c a v o l e r s i b e n e e p r e n d e r s i c u r a d e l l e p r o p r i e f r a g i l i t à ” , c o n c l u d e .