R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È e s s e n z i a l e d i s a r m a r e g l i a n i m i e d i s a r m a r e l e p a r o l e . I n q u e s t o u n a r e s p o n s a b i l i t à s p e c i f i c a s p e t t a a i d e c i s o r i p o l i t i c i e a q u a n t i i n f l u e n z a n o l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , n e l r i f u g g i r e d a l l ’ e s a l t a z i o n e d e i c o n t r a s t i p i u t t o s t o c h e n e l c o l t i v a r e , a l c o n t r a r i o , d i a l o g o e r e c i p r o c a c o m p r e n s i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l ' i n c o n t r o c o n p a p a L e o n e X I V .