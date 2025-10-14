R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i r i a f f e r m a r e c h e l a p a c e v e r a , d u r a t u r a , r i s i e d e n e l l ’ a n i m o d e i p o p o l i . D i v e r s a m e n t e , s o t t o l a c e n e r e d e l l a f i n e d e l l e v i o l e n z e c o v a i l r a n c o r e , p r o n t o a d i v a m p a r e n u o v a m e n t e a l l a p r i m a o c c a s i o n e c h e p o s s a e s s e r e s f r u t t a t a , p e r r e n d e r s i c o n t o a l l o r a c h e l a f i n e d e l l e v i o l e n z e s i t r a s f o r m a , p u r t r o p p o , i n u n a p a r e n t e s i t r a d u e e s p l o s i o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l ' i n c o n t r o c o n p a p a L e o n e X I V . " U c r a i n a e M e d i o O r i e n t e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s o n o s o l o d u e d e i p r i n c i p a l i s c e n a r i d i g u e r r a , q u e l l i a n o i p i ù v i c i n i . I l n u m e r o d e i c o n f l i t t i e d e l l e c r i s i u m a n i t a r i e i n c o r s o è p u r t r o p p o b e n p i ù a l t o , c o m e V o s t r a S a n t i t à p i ù v o l t e c i h a r i c o r d a t o . A n z i , d i f r o n t e a t a n t a e f f e r a t e z z a u n r i s c h i o c h e n o n p o s s i a m o s o t t o v a l u t a r e è c h e - a c c a n t o a i t a n t i c h e s i s e n t o n o c h i a m a t i a l l ’ o p e r a d i c o s t r u i r e l a p a c e - p a r t e d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a r i m a n g a c o m e a s s u e f a t t a , c h e l a s o f f e r e n z a d i m i l i o n i d i e s s e r i u m a n i n o n s c u o t a p i ù l e c o s c i e n z e " . " N o n a s p i r i a m o s o l t a n t o a u n a i n t e r r u z i o n e n e l l e v i o l e n z e : n o n p o s s i a m o s e n t i r c e n e a p p a g a t i . A s p i r i a m o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - a u n a c o n d i z i o n e c h e f a c c i a r i p r e n d e r e a i p o p o l i u n o s t a b i l e p e r c o r s o d i p a c e e d i c o l l a b o r a z i o n e n e l l a v i t a d e l m o n d o " .