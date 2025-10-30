R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v o r r e i c h e l a t a s s a s u g l i e x t r a p r o f i t t i s i a u n b l u f f c o m e l o s c o r s o a n n o , c h e s i a u n c l a i m d a b u t t a r e s u l l a s t a m p a . I n o g n i c a s o , s a r e b b e c o r r e t t o , b e n v e n g a s e f i n a n z i a p i a n o c a s a o s p e s e s o c i a l i " . C o s ì l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " L a t a s s a s u g l i a f f i t t i b r e v i è g i u s t a p e r c h é i n m o l t e c i t t à i l c e n t r o è d i v e n t a t o i n v i v i b i l e p e r l a q u e s t i o n e d e l c a r o a f f i t t i . N e l n o s t r o p a e s e s i p a g a n o m o l t e t a s s e p e r c h é s i p a g a n o i n p o c h i . L a l o t t a a l l ' e v a s i o n e a n d r e b b e a f f r o n t a t a c o n s e r i e t à . C o n g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a f f r o n t a r e c o n s e r i e t à i l t e m a s a r e b b e p i ù f a c i l e r i s p e t t o a 3 0 a n n i f a . B i s o g n e r e b b e c a p i r e s e c ' è l a v o l o n t à " .