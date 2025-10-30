R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u g l i a f f i t t i b r e v i " v o g l i o s o l a m e n t e d i r e c h e l a r a t i o d e l p r o v v e d i m e n t o n o n è f a r e c a s s a s u l t e m a d e g l i a f f i t t i , m a è f a v o r i r e g l i a f f i t t i a l l e f a m i g l i e , p e r c h é è e v i d e n t e c h e s e c ' è l a s t e s s a t a s s a z i o n e p e r c h i a f f i t t a a u n t u r i s t a e p e r c h i a f f i t t a a u n a f a m i g l i a , s i t e n d e r à a d a f f i t t a r e a l t u r i s t a e g l i a f f i t t i p e r l e f a m i g l i e a u m e n t e r a n n o . Q u i n d i i l n o s t r o o b i e t t i v o è a b b a s s a r e g l i a f f i t t i p e r l e f a m i g l i e " . L o d i c e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l T g 1 .