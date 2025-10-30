R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M o d i f i c h e a l l a m a n o v r a ? " S u l c o n t r i b u t o d e l l e b a n c h e n o n c r e d o , c o n t i n u o a d i r e c h e , s e c o n d o m e , è u n b e l s e g n a l e c h e s i m e t t o n o l e r i s o r s e s u i l a v o r a t o r i , s u l l e i m p r e s e c h e a s s u m o n o , s u l l e f a m i g l i e , s u l l a n a t a l i t à , s u l l a s a n i t à e c h e s i c h i e d a u n c o n t r i b u t o a b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i " . L o d i c e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l T g 1 . " S u g l i a f f i t t i b r e v i a m i o a v v i s o - a g g i u n g e - d e v e d e c i d e r e i l P a r l a m e n t o s e c o n f e r m a r e o m e n o l a n o r m a " .