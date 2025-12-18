R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a s p e s a p r e v i d e n z i a l e i t a l i a n a è g i à l a p i ù a l t a d e l m o n d o . N e l p r o s s i m o d e c e n n i o s a r à a n c o r a p i ù a l t a . I l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o n o n h a d u b b i : l e r i s o r s e d e v o n o a u m e n t a r e s u i g i o v a n i , s u l l e f a m i g l i e e s u l l a v o r o , n o n s u l l e p e n s i o n i . E s i a m o p r o n t i a d i f e n d e r e q u e s t e o p i n i o n i s e m p r e , n o n s o l o q u a n d o s i p a r l a i n a s t r a t t o " . C o s ì i l d e p u t a t o L u i g i M a r a t t i n , s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " I e r i a d e s e m p i o s e n ’ è p a r l a t o i n c o n c r e t o : i l g o v e r n o h a p r e s e n t a t o t r e n o r m e s a c r o s a n t e p e r r i d u r r e d i 2 m i l i a r d i l ’ a n n o l a s p e s a p r e v i d e n z i a l e n e l p r o s s i m o d e c e n n i o . O v v i a m e n t e h a f a t t o u n e r r o r e : q u e i s o l d i r i s p a r m i a t i , s e c o n d o n o i , n o n d e v o n o f i n i r e n e l c a l d e r o n e d e l l a s p e s a p u b b l i c a m a e s s e r e v i n c o l a t i a l l a r i d u z i o n e d e l l e t a s s e p e r c h i l a v o r a e p r o d u c e " , p r o s e g u e . " M a c o s a s o n o q u e s t e 3 n o r m e ? L a p r i m a r i g u a r d a i l s i l e n z i o - a s s e n s o d e l l a d e s t i n a z i o n e d e l T F R a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e p e r i n e o - a s s u n t i : u n a n o r m a c h e s i a t t e n d e v a d a d e c e n n i e c h e , l a s c i a n d o s a l v a l a l i b e r t à d e l g i o v a n e d i r i n u n c i a r v i , r a f f o r z a i l p i l a s t r o d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e p e r i l s e g m e n t o p i ù d e b o l e d e l s e t t o r e p r e v i d e n z i a l e : i g i o v a n i . L a s e c o n d a a u m e n t a l ’ e t à e f f e t t i v a d i p e n s i o n a m e n t o - d a l 2 0 3 2 i n p o i , g r a d u a l m e n t e d a 4 a 6 m e s i - p e r c h i v a i n p e n s i o n e a n t i c i p a t a . E l a t e r z a , l a p i ù d i s c u s s a , d e p o t e n z i a i l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a . C h e è u n m e c c a n i s m o c o n c u i i g i o v a n i d i o g g i f i n a n z i a n o , a t t r a v e r s o l e l o r o t a s s e , i l p r e - p e n s i o n a m e n t o d i p o c h e d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i n q u a n t e n n i b e n e s t a n t i " , s p i e g a M a r a t t i n . ( A d n k r o n o s ) - " L e p e r s o n e p e n s a n o , i n f a t t i , c h e i l r i s c a t t o s i a u n m e c c a n i s m o d i g i u s t i z i a : “ v e r s o t u t t i i c o n t r i b u t i e m i r i t o r n a n o c o n p e n s i o n e ” . M a i n r e a l t à n o n è c o s ì : q u e l l o c h e s i v e r s a p e r r i s c a t t a r e l a l a u r e a è s o l o u n a p i c c o l a p a r t e d e l c o s t o c h e l e f i n a n z e p u b b l i c h e s o s t e n g o n o p e r f a r p r e - p e n s i o n a r e c h i , p u r c o n t r i b u e n d o i n p i c c o l a p a r t e , n e f a r i c h i e s t a . E l a n o r m a d e l g o v e r n o c e r t o n o n a n n u l l a i l m e c c a n i s m o , m a l o d e p o t e n z i a g r a d u a l m e n t e ( s e n z a a z z e r a r l o ) n e l c o r s o d e l p r o s s i m o d e c e n n i o " , a g g i u n g e M a r a t t i n . " C i s o n o d u e m o d i p e r f a r p o l i t i c a . I l p r i m o è d e c l a m a r e i n a s t r a t t o d e i c o n c e t t i c h e s u o n a n o b e n e , c o m e “ p i ù r i s o r s e p e r i g i o v a n i ” , m a p o i - q u a n d o s i f a s u l s e r i o - f a r s i p r e n d e r e d a l p a n i c o d i p e r d e r e i v o t i d e i p e n s i o n a n d i . I l s e c o n d o è q u e l l o g i u s t o " , c o n c l u d e M a r a t t i n .