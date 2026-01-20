R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o p e r l a p r o t e z i o n e c i v i l e e l e p o l i t i c h e d e l m a r e N e l l o M u s u m e c i , h a d e l i b e r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a p e r u n a n n o p e r g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i d e l 1 6 e 1 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 n e l l e p r o v i n c e d i G o r i z i a e U d i n e . P e r i p r i m i i n t e r v e n t i u r g e n t i s o n o s t a t i s t a n z i a t i 8 , 5 m i l i o n i d i e u r o . S i l e g g e n e l l a n o t a d e l C d m . I n o l t r e è a n c h e s t a t o d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a , p e r u n a n n o , i n c o n s e g u e n z a d e g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i d a l 1 ° a l 2 s e t t e m b r e 2 0 2 5 n e l d e i c o m u n i d i C i c a g n a , F a v a l e , M a l v a r o , L a v a g n a , L o r s i c a , M e l e , R e z z o a g l i o e S a n C o l o m b a n o C e r t e n o l i d e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i G e n o v a , i l 9 s e t t e m b r e 2 0 2 5 n e l c o m u n e d i L u n i ( L a S p e z i a ) e d a l 2 1 a l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 2 5 a C a i r o M o n t e n o t t e , C a r c a r e e D e g o ( S a v o n a ) . P e r i p r i m i i n t e r v e n t i u r g e n t i s o n o s t a t i s t a n z i a t i 4 , 3 m i l i o n i d i e u r o . È s t a t o p o i d e l i b e r a t o u n u l t e r i o r e s t a n z i a m e n t o 6 , 4 5 m i l i o n i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i r e l a t i v i a l l o s t a t o d ' e m e r g e n z a g i à d e l i b e r a t o i n c o n s e g u e n z a d e g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i d a l 1 0 a l 1 4 n o v e m b r e 2 0 2 4 n e i t e r r i t o r i d i A c i r e a l e , G i a r r e e R i p o s t o d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i C a t a n i a e i l 1 6 e 1 7 g e n n a i o 2 0 2 5 e i l 2 f e b b r a i o 2 0 2 5 n e l t e r r i t o r i o d e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M e s s i n a . I n o l t r e è s t a t o p r o r o g a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a i n c o n s e g u e n z a d e g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i i l 2 3 e i l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 2 4 n e l t e r r i t o r i o d e i c o m u n i d i A r c u g n a n o , B a r b a r a n o M o s s a n o , C a s t a g n e r o , L o n g a r e , N a n t o e V i l l a g a d e l l a p r o v i n c i a d i V i c e n z a e d e l c o m u n e d i S a n G i o v a n n i I l a r i o n e d e l l a p r o v i n c i a d i V e r o n a .